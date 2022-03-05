Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kardemir Karabükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü! Başkan helva dağıttı
Giriş Tarihi: 5.3.2022 22:35

Kardemir Karabükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü! Başkan helva dağıttı

AA
Kardemir Karabükspor, Bölgesel Amatör Lig’e düştü! Başkan helva dağıttı

Bir dönem Türk futbolunda adından söz ettiren, Süper Lig'in eski temsilcisi Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig'de de varlık gösteremeyerek Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 25 maçın 24'ünü kaybetti, birinden ise beraberlikle ayrıldı.

Toplamda 7 kez rakip fileleri havalandıran Karabük temsilcisi, kalesinde 84 gol gördü.

Sadece bir puanı bulunan ve ligin dibine demir atan, bugün oynadığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçını 5-0 kaybeden Karabük ekibinin, bitime 9 hafta kala 1983-1984 sezonunda yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, maç sonunda helva dağıttı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika haberi - Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu
Savaş sonrası projelerden çekildiklerini duyurmuştu! Shell, Rusya’dan rekor indirimle petrol satın aldı
Son dakika: Ukrayna Gizli Servisi müzakere heyeti üyesini öldürdü...
Ünlü fenomen çift Paris'te katakulliye geldi! Oyuncular Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı fena dolandırıldı!
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan, Vladimir Putin ile görüşecek! Kritik Rusya Ukrayna diplomasisi
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde uygulanacak
İlber Ortaylı'dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Başka türlü denge tesis edilemez
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı ve Montrö açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardemir Karabükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü! Başkan helva dağıttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA