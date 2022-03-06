Boluspor - Bursaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta maçında Boluspor, sahasında Bursaspor ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.



Boluspor'un golünü 42. dakikada Kassongo atarken, Bursaspor'un golünü ise 58. dakikada Zalazar kaydetti.



Bu sonucun ardından Boluspor 35 puanla 10. sırada yer aldı. Küme düşme hattında olan Bursaspor ise 18. sırada 25 puanda kaldı.



Boluspor'da kırmızı kart gören isimler ise Bala ve Roshi oldu. İki oyuncu, Karadeniz ekibinin gelecek hafta oynayacağı Menemen Belediyespor maçında cezası nedeniyle yer alamayacak.



Bursaspor ise gelecek hafta evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak.