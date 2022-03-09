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Giriş Tarihi: 9.3.2022 10:37 Son Güncelleme: 9.3.2022 10:54

FIFA’dan dev Ukrayna kararı! Erteleme hakkı tanındı…

DHA
FIFA’dan dev Ukrayna kararı! Erteleme hakkı tanındı…

FIFA, Ukrayna’nın İskoçya ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri Play-Off maçını ertelediğini açıkladı.

FIFA, Ukrayna Futbol Federasyonu'nun 24 Mart'ta İskoçya ile oynanacak Dünya Kupası play-off eleme karşılaşmasının erteleme talebini kabul etti.
Dünya Kupası Elemeleri Play-Off turunda İskoçya ile Ukrayna 24 Mart'ta karşı karşıya gelecekti. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrasında Ukrayna Futbol Federasyonu, FIFA'dan karşılaşmanın ertelenmesini talep etti.

FIFA da Ukrayna'dan gelen bu talebe olumlu yanıt verdi. Alınan karara göre 24 Mart'ta oynanması gereken karşılaşma haziran ayına ertelendi.
Öte yandan Rusya da play-off turunda Polonya ile karşı karşıya gelecekti. Ancak FIFA, Rusya'yı organizasyondan men ederek Polonya'yı hükmen galip ilan etti.

Rusya Futbol Federasyonu da men kararıyla ilgili Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunacak. Ayrıca Polonya, Dünya Kupası'na katılabilmek için İsveç - Çekya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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FIFA’dan dev Ukrayna kararı! Erteleme hakkı tanındı…
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