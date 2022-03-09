Başta Michy Batshuayi olmak üzere Cyle Larin ve Kenan Karaman'dan da beklentileri karşılayan bir performans alamayan Siyah-Beyazlılar'ın Süper Lig'de rakip kaleyi yokladığı pozisyonları gole çevirme oranı sadece yüzde 10'da kaldı.



