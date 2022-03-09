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Giriş Tarihi: 9.3.2022 09:31 Son Güncelleme: 9.3.2022 09:43

Son dakika: Beşiktaş'ta korkunç tablo ortaya çıktı! Rekor kırıyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş’ta korkunç tablo ortaya çıktı! Rekor kırıyor

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş’ta bu sezon işler yolunda gitmiyor. Sezon başından bu yana gol kaçırma rekoru kıran Siyah-Beyazlılar'la ilgili korkunç tablo ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Sezon başından bu yana gol yollarındaki son vuruş eksikliğinden dolayı birçok maçta rakiplerinden üstün oynasa da bunu sonuca yansıtamayan Beşiktaş, yaşadığı bitiricilik problemiyle tüm kulvarlara havlu attı.

Başta Michy Batshuayi olmak üzere Cyle Larin ve Kenan Karaman'dan da beklentileri karşılayan bir performans alamayan Siyah-Beyazlılar'ın Süper Lig'de rakip kaleyi yokladığı pozisyonları gole çevirme oranı sadece yüzde 10'da kaldı.

21 TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Ligdeki 28 karşılaşmada toplam 42 gol atan ve maç başına 1.5 ortalama yakalayan Beşiktaş, bu rakama 421 şutta ulaştı. Geriye kalan 379 denemede ise rakip filelerle topu buluşturamayan siyah-beyazlılar, müsabaka başına 15 şut ortalamasıyla oynadığı bir sezon geçiriyor.

Beşiktaş'ın attığı gollerin içerisinde frikik ise bulunmuyor. 16 kez serbest vuruş denemesi yapan siyah-beyazlı takım, bu sezon duran toplarda etkili olamadı. Beşiktaş, maç başına 15 şut ortalamasıyla oynarken 21 şut denemesinde topu direkten döndü ve bu alanda Süper Lig'in zirvesine oturdu.

GÜVEN VERDİ DERBİDE 11'İ KAPTI

Güven Yalçın, Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıkarken golünü atarak görevini başarıyla tamamladı. Önder Karaveli'nin 23 yaşındaki futbolcuyu G.Saray derbisinde de 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi.

Ligde 23 maçta 725 dakika sahada kalan ve 5 gol, 3 asistle oynayan Güven; Batshuayi'den sonra skora en çok katkı sağlayan oyuncu. Ancak Batshuayi 11 gole 1822 dakikada ulaştı. Güven 145 dakikada bir takımına gol sevinci yaşatırken bu rakam Batshuayi'de 166 dakika oldu.

WELINTON&ATİBA YOK JOSEF VE VIDA DÖNÜYOR

Beşiktaş, Başakşehir maçında iki puan kaybederken önemli oyuncularını da sakatlığa kurban verdi. Uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton ile uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem meydana gelen Atiba Hutchinson'ın Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekleri belirtildi.

Sakat oyunculardan Vida ve Josef'in bu hafta sonu takımdaki yerlerini alması bekleniyor. Pjanic ve N'Koudou'nun da kadroya dahil edilme ihtimalleri bulunuyor.

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Son dakika: Beşiktaş'ta korkunç tablo ortaya çıktı! Rekor kırıyor
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