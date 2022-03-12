Cihat Arslan'dan çarpıcı itiraf! "Başkan ikinci yarıyı oynamamamızı rica etti"

"BAŞKAN İKİNCİ YARIYI OYNAMAMAMIZI RİCA ETTİ"

Altay'ın mücadelesine ve iyi oyununa söyleyecek bir şeyi olmadığını kaydeden Arslan, "Üç puanı aldılar, tebrik ediyorum. Kötü bir gol yedik. Tekrarını izleyemedim. Hakem hata yapmıştır, bizim canımız yanmıştır ama futbolun içinde kalmaya devam edeceğiz. Başkanımız Adil (Gevrek) Bey, maçın ikinci yarısını oynamamamızı rica etti. Kendisine, 'Emriniz başımız üstüne ama ortada görsellik var, maçı ekrandan ve stattan izleyenler var. Futbola saygımız gereği bu maçın sahada neticelenmesi lazım.' dedik. Mücadelemize devam edeceğiz. Başımızı öne eğecek durumda değiliz." diye konuştu.