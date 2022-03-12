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Giriş Tarihi: 13.3.2022 00:26 Son Güncelleme: 13.3.2022 00:26

Cihat Arslan'dan çarpıcı itiraf! "Başkan ikinci yarıyı oynamamamızı rica etti"

AA
Cihat Arslan’dan çarpıcı itiraf! Başkan ikinci yarıyı oynamamamızı rica etti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Karşılaşma sonrası konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü çarpıcı itirafta bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de konuk olduğu Altay'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Mücadelemize devam edeceğiz." dedi. Arslan, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, Alsancak Stadı'na ilk olarak 10 yaşında babasıyla geldiğini, yenilenen stadın çok güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"BAŞKAN İKİNCİ YARIYI OYNAMAMAMIZI RİCA ETTİ"

Altay'ın mücadelesine ve iyi oyununa söyleyecek bir şeyi olmadığını kaydeden Arslan, "Üç puanı aldılar, tebrik ediyorum. Kötü bir gol yedik. Tekrarını izleyemedim. Hakem hata yapmıştır, bizim canımız yanmıştır ama futbolun içinde kalmaya devam edeceğiz. Başkanımız Adil (Gevrek) Bey, maçın ikinci yarısını oynamamamızı rica etti. Kendisine, 'Emriniz başımız üstüne ama ortada görsellik var, maçı ekrandan ve stattan izleyenler var. Futbola saygımız gereği bu maçın sahada neticelenmesi lazım.' dedik. Mücadelemize devam edeceğiz. Başımızı öne eğecek durumda değiliz." diye konuştu.

"AYAKTA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Arslan, mağlubiyete rağmen kötü bir oyun sergilemediklerini belirterek, "Ayakta kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Merkez Hakem Kurulunun çok sayıda önemli hakemi liste dışı bırakmasına da değinen Arslan, "Bizde bir türküdür gidiyor. 'Kurumları temizliyoruz.' deniyor. Kurumları yönetenleri mi elden geçirmek lazım bilmiyorum. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bir şey yapılıyor, değişmiyorsa sistem sorgulanmalı. Necip Fazıl, 'İnsan bu, birinden nur akar, birinden kir.' diyor. Her türlü insan var." diyerek sözlerini tamamladı.

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Cihat Arslan'dan çarpıcı itiraf! "Başkan ikinci yarıyı oynamamamızı rica etti"
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