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Giriş Tarihi: 15.3.2022 15:22 Son Güncelleme: 15.3.2022 15:35

Galatasaray’dan Nelsson ve Omar ile Trabzonspor’dan Cornelius’a milli davet!

İHA
Galatasaray’dan Nelsson ve Omar ile Trabzonspor’dan Cornelius’a milli davet!

Süper Lig’in yıldız oyuncularına milli davetler gelmeye devam ediyor. Galatasaray’dan başarılı defans oyuncuları Victor Nelsson ve Omar Elabdelloui, Trabzonspor’dan ise güzel bir sezon geçiren Andreas Cornelius milli takım aday kadrolarına alındı.

Mart ayının son haftasında 2022 Dünya Kupası eleme maçları için liglere 1 hafta ara verilecek. Milli takımlar da bu müsabakalar öncesi aday kadrolarını açıklamaya başladı.

Bu sezon Galatasaray forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Victor Nelsson ile Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius; Danimarka Milli Takımı'nın Hollanda ve Sırbistan ile oynayacağı özel karşılaşmalar için 23 kişilik aday kadroda kendilerine yer buldu.

Sarı-kırmızılıların bir başka ismi Omar Elabdelloui ise Norveç'in, Slovakya ve Ermenistan mücadelelerinin kadrosuna seçildi. Omar, 1.5 yıl sonra milli formayı giymiş olacak.

ERİKSEN'E MİLLİ DAVET

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi sonrası kariyerine ara veren ve geçen ay sahalara geri dönen Christian Eriksen, yaşadığı sağlık sorunu sonrası ilk kez Danimarka Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

Danimarka Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki futbolcu, Danimarka'nın 26 Mart'ta Hollanda ve 29 Mart'ta Sırbistan ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer aldı.

Danimarkalı futbolcu, 8 ay sonra Premier Lig maçıyla geçen ay sahalara dönmüştü. Rahatsızlığının ardından Inter'den ayrılan futbolcu, ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Brentford ile sözleşme imzalamıştı.

Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmış, sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

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Galatasaray’dan Nelsson ve Omar ile Trabzonspor’dan Cornelius’a milli davet!
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