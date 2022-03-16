Cristiano Ronaldo 12 yıl aradan sonra bir ilki yaşadı! Şampiyonlar Ligi’nde hüzünlü gece

2013 yılından beri Ronaldo'lu Real Madrid'e ve Juventus'a elenen teknik adam, şeytanın bacağını kırarak Ronaldo'lu United'ı elemeyi başardı.

12 Yıl Sonra Kupasız

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi kupaları, Avrupa Şampiyonluğu, İngiltere, İtalya ve İspanya Ligi kupaları gibi onlarca başarısı olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 2009-10 yılından beri ilk defa bir kupa kazanmadan sezonu bitirdi.