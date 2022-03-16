Cristiano Ronaldo 12 yıl aradan sonra bir ilki yaşadı! Şampiyonlar Ligi’nde hüzünlü gece

Dün gece oynan Şampiyonlar Ligi son 16 turunda çeyrek final biletini kapan taraf Atletico Madrid oldu. İspanyol ekibine galibiyeti getiren gol 41. dakikada Lodi'den geldi.
Topu filelerinde gören United ekibi gole karşılık veremeyerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Eleme Sırası Simeone'de
2011 yılında Atletico Madrid'in teknik patronluğuna başlayan tecrübeli çalıştırıcı Simeone, birçok Avrupa Ligi Şampiyonluğu, UEFA Süper Kupa Şampiyonluğu bulunsa da Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu hedefine bir türlü ulaşamamıştı.
2013 yılından beri Ronaldo'lu Real Madrid'e ve Juventus'a elenen teknik adam, şeytanın bacağını kırarak Ronaldo'lu United'ı elemeyi başardı.
12 Yıl Sonra Kupasız
Kariyerinde Şampiyonlar Ligi kupaları, Avrupa Şampiyonluğu, İngiltere, İtalya ve İspanya Ligi kupaları gibi onlarca başarısı olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 2009-10 yılından beri ilk defa bir kupa kazanmadan sezonu bitirdi.
Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi Performansı
Manchester ekibinin 37 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo bu sezon 7 Şampiyonlar Ligi maçında görev alırken bu maçlarda 6 defa fileleri sarsma başarısı gösterdi.
Kariyerini ilk Şampiyonlar Ligi kupasını Manchester United'le beraber kazanan Portekizli yıldızın toplam 5 Şampiyonlar Ligi Kupası bulunuyor (4x Real Madrid).
Ronaldo, çıktığı 176 Şampiyonlar Ligi maçında attığı 140 gol ile Şampiyonlar Ligi'nin en skorer futbolcusu konumunda.