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Giriş Tarihi: 17.3.2022 11:52 Son Güncelleme: 17.3.2022 11:52

Yeni Malatyaspor’da kritik viraj! Tamam mı devam mı?

AA
Yeni Malatyaspor’da kritik viraj! Tamam mı devam mı?

Spor Toto Süper Lig’de 20 puanla ligin dibine demir atan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’yı yenerek çıkışa geçme istiyor. Sarı siyahlı ekibin futbolcusu Rahman Buğra Çağıran, takımın gidişatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama futbolcu Rahman Buğra Çağıran, geçen hafta Altay karşısında mağlubiyeti hak etmediklerini ifade etti.

Karşılaşmada alakasız bir penaltıdan gol yediklerini anlatan Çağıran, "Nereden penaltı çıktı onun farkında bile değiliz. Maçı televizyondan izledik ne oluyor ne bitiyor derken hakem bir anda penaltı noktasını gösterdi. Alakasız, saçma bir durum oldu. Bu şekilde mağlup olmak insanı üzüyor. Bu durumda olmamızın temel sebebi değil ama yüzdeye bölersek yüzde 30-40'ı bundandır diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Çağıran, bu hafta sahalarında Kasımpaşa ile karşılaşacaklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Bundan sonraki her maç bizim için kritik. Yendiğimiz sürece yarışın içerisinde oluyoruz. Galibiyet aldığımız zaman da diğer takımların yenmesi biraz galibiyeti gölgede bıraktı. İnşallah tüm maçlarımızı kazanır rakiplerimiz de tüm maçlarını kaybeder, bizim de şansımız artar. Kasımpaşa çok diri, fazla koşan bir takım bizde buna karşılık vereceğiz."

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Yeni Malatyaspor’da kritik viraj! Tamam mı devam mı?
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