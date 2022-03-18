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Giriş Tarihi: 18.3.2022 11:56 Son Güncelleme: 18.3.2022 12:09

Everton 90+9’da golü buldu Frank Lampard elini kırdı! Olaylı maçta protesto…

Everton 90+9’da golü buldu Frank Lampard elini kırdı! Olaylı maçta protesto…

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton, kötü bir sezon geçiriyor. Dün gece son dakikada aldığı 3 puanla küme düşme hattından çıkan İngiltere ekibinin teknik direktörü Frank Lampard’ın gol sevinci esnasında eli kırıdı. Maç esnasında bir protestocu kendisini kale direğine kelepçeledi. İşte olaylı maçın tüm detayları…

İngiltere Premier Ligi'nin köklü ekiplerinden Everton, kötü bir sezon geçiriyor. Uzun süredir ateş hattından çıkma savaşı veren İngiliz takımı dün gece 90+9'da Alex Iwobi'yle bulduğu gol ile birlikte küme hattından uzaklaşmayı başardı.

GOL SEVİNCİ PAHALIYA PATLADI

83. dakikada Everton'ın gördüğü kırmızı karttan dolayı sinirli olan teknik direktör Frank Lampard'ın çılgın gol sevinci ona pahalıya patladı.

"UMRUMDA DEĞİL"

Gol sevinci esnasında aldığı darbeyle elini kıran Lampard, maç sonu eli sargılı bir şekilde kameralar karşısına çıkarak yaptığı konuşamada, "Kutlamalarda elimi kırdım. O zaman fark etmemiştim ama oyun devam ettikçe biraz ağrı hissettim. Ama umurumda değil üç puan aldım" dedi.

OLAYLI MAÇTA PROTESTO

Everton – Newcastle United maçının 50. dakikasına bir eylemci sahaya girerek kendisini boynundan kale direğine kelepçeledi.

Kelepçeyi çıkarmak için büyük bir ekip seferber oldu. Uzun uğraşlar sonunu cıvata kesici ile kelepçeyi çıkaran ekip, protestocuyu sahadan çıkarmayı başardı.

Yaşanan olaylar esnasında protestocuya saldırmak için sahaya giren başka bir taraftar güvenlik ekiplerince durduruldu.

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Everton 90+9’da golü buldu Frank Lampard elini kırdı! Olaylı maçta protesto…
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