İngiltere Premier Ligi'nin köklü ekiplerinden Everton, kötü bir sezon geçiriyor. Uzun süredir ateş hattından çıkma savaşı veren İngiliz takımı dün gece 90+9'da Alex Iwobi'yle bulduğu gol ile birlikte küme hattından uzaklaşmayı başardı.
GOL SEVİNCİ PAHALIYA PATLADI
83. dakikada Everton'ın gördüğü kırmızı karttan dolayı sinirli olan teknik direktör Frank Lampard'ın çılgın gol sevinci ona pahalıya patladı.
OLAYLI MAÇTA PROTESTO
Everton – Newcastle United maçının 50. dakikasına bir eylemci sahaya girerek kendisini boynundan kale direğine kelepçeledi.
Kelepçeyi çıkarmak için büyük bir ekip seferber oldu. Uzun uğraşlar sonunu cıvata kesici ile kelepçeyi çıkaran ekip, protestocuyu sahadan çıkarmayı başardı.
Yaşanan olaylar esnasında protestocuya saldırmak için sahaya giren başka bir taraftar güvenlik ekiplerince durduruldu.