"UMRUMDA DEĞİL"

Gol sevinci esnasında aldığı darbeyle elini kıran Lampard, maç sonu eli sargılı bir şekilde kameralar karşısına çıkarak yaptığı konuşamada, "Kutlamalarda elimi kırdım. O zaman fark etmemiştim ama oyun devam ettikçe biraz ağrı hissettim. Ama umurumda değil üç puan aldım" dedi.