Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kaan Ayhan attı Sassuolo, Spezia'yı farklı geçti
Giriş Tarihi: 19.3.2022 00:38

Kaan Ayhan attı Sassuolo, Spezia'yı farklı geçti

AA
Kaan Ayhan attı Sassuolo, Spezia’yı farklı geçti

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Sassuolo, konuk ettiği Spezia'yı 4-1 yendi. Sassuolo'nun üçüncü golünü, milli oyuncu Kaan Ayhan kaydetti.

Haftanın açılış maçında ligin orta sıralarındaki iki ekip Sassuolo ve Spezia, Mapei Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Sassuolo 17. dakikada Domenico Berardi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, Spezia 36. dakikada Daniele Verde ile beraberlik yakaladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 48. dakikada Berardi ile bir gol daha bularak, skoru 2-1'e getirdi.

Sassuolo'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kaan Ayhan, 78. dakikada attığı golle yeşil-siyahlı takım adına farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Ev sahibi ekip, 81. dakikada Gianluca Scamacca ile bir gol daha bularak skoru 4-1 yaptı müsabakadan bu skorla galip ayrıldı.

Sassuolo kadrosundaki milli futbolculardan Mert Müldür, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Yeşil-siyahlı takım, bu galibiyetle puanını 43'e çıkarttı ve 9. sırada yer aldı. Sassuolo, yenilmezlik serisini de 6 maça yükseltti. Spezia ise ligdeki 17. yenilgisini alıp, 29 puanla 15. sırada kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB katlediyor Şahan Gökbakar kıvranıyor! Tepkiler dinmedi!
Son dakika haberleri: Karlar altında müthiş maç! Çaykur Rizespor, lider Trabzonspor’u devirdi…
Görüntüler ortaya çıktı; darbedildiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA: Çanakkale 1915 Köprüsü açıldı! Tarihe mühür vuran şaheser: İlk bir hafta ücretsiz
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye büyük önem taşıyor diyerek duyurdu: Türkiye'ye geliyor
Son dakika haberi | Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Lavrov açık açık söyledi: Meşru hedef sayılacak...
Son dakika: 18 Mart koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Selçuk Bayraktar'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Köklerden göklere…
İYİ Partili Aytun Çıray Selçuk Bayraktar ve SİHA'ları hedef aldı! Vatandaştan tepki yağdı: Yunan bile gördü kabul etti, ne zorunuza gidiyor anlamadım
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaan Ayhan attı Sassuolo, Spezia'yı farklı geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA