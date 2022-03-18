Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı! 3 oyuncu ilk kez davet edildi...
Giriş Tarihi: 18.3.2022 18:59 Son Güncelleme: 18.3.2022 19:17

Son dakika: Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı! 3 oyuncu ilk kez davet edildi...

Son dakika: Türkiye’nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı! 3 oyuncu ilk kez davet edildi...

Son dakika haberi... A Millî Takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmalarında mücadele edecek aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi milli takımımızın aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:

Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.

İLK KEZ DAVET EDİLDİLER

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son aday kadroya bulunmayan Serdar Aziz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Umut Bozok ve Enes Ünal listede yer aldı. Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez aday kadroya çağrıldı.

PORTEKİZ'İN ADAY KADROSU

Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Patricio, Cedric Soares, Diogo Dalot, Joao Cancelo, Gonçalo Inacio, Jose Fonte, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro, Danilo Pereira, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Matheus Nunes, Otavio Menteiro, Bernardo Silva, Andre Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Joao Felix, Rafael Leao.

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Son dakika: Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı! 3 oyuncu ilk kez davet edildi...
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