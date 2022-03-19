zRonaldo ve Pogba için şok sözler! "Takımdan gönderilmeliler

"Kulüp farklı bir liderlik altında ve farklı bir yönde ilerlemek istiyor. Bu, tüm futbol departmanını yeniden yapılandırmak için bir şans olabilir. Nasıl işe alım yaparız, nasıl keşif yaparız, nasıl eğitiriz.. Bir sonraki adımları doğru atarlarsa, kulüp doğru yönde ilerleyebilir."