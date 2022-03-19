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Giriş Tarihi: 19.3.2022 15:24 Son Güncelleme: 19.3.2022 16:36

zRonaldo ve Pogba için şok sözler! "Takımdan gönderilmeliler

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
zRonaldo ve Pogba için şok sözler! Takımdan gönderilmeliler

Yaz sezon transferinde Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak flaş bir hamle yapan Manchester United'da bu sezon hayal kırıklığı yaşanıyor. Ronaldo'nun takıma gelmesinden sonra hedefleri büyüten Kırmızı Şeytanlar, ligde zirveden uzak kalırken, Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico Madrid'e elendi. Ronaldo'nun gelişi sürekli olarak tartışma konusu olan İngiltere'de eleştiriler gelmeye devam ediyor. Eski Tottenham oyuncusu Darren Bent, Ronaldo ve Pogba için şok sözler söyledi. İşte o çarpıcı ifadeler...

Bu sezon Cristiano Ronaldo'nun da takıma gelmesiyle birlikte hedefleri büyüten Manchester United'da kriz devam ediyor. Ligde Solskjaer'i gönderen yöneticiler, Alman çalıştırıcı Ralf Rangnick'i getirmiş fakat o da duruma merhem olamamıştı.

MANCHESTER UNİTED Ş. LİGİ'NDEN ELENDİ

Ligde zirveden uzak kalan ve inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico Madrid'e 1-0 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Bu sezonu kupasız kapatan Manchester'da Ronaldo da 12 yıl aradan sonra ilk kez bir sezonu kupasız tamamladı. Ronaldo'nun takıma gelmesinden sonra bazı isimler yıldız oyuncuyu sert sözlerle eleştirmeye devam ediyor.

ADA'YI SARSAN SÖZLER!

Talk Sports'a konuşan Tottenham'ın eski oyuncsu Darren Bent, Manchester United'da Ronaldo ve Pogba dahil 7 oyuncunun takımdan gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

"7 OYUNCUNUN GİTMESİ GEREKİYOR"

Darren Bent'in Ada'da tartışma olan konuşması şöyle: "Ligde ve diğer alanlarda üst seviyelerde rekabet etmek istiyorlarsa kadrolarını yeniden elden geçirmeliler. Bazı oyuncuları elde tutmaları ve bazı oyuncuları ise takımdan göndermeleri gerekiyor."

"United'ın De Gea'yı, Raphael Varane'ı elinde tutması gerekiyor. Takıma bir tane de sağ bek lazım. Scott McTominay'ın da pek iyi olduğunu düşünmüyorum."

"Diğer yandan Fred de garip bir oyuncu. Son haftalardaki performansının ardından gitmesi gerekenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Jadon Sancho'nun da takımda kalması lazım."

"RONALDO'NUN GİTMESİ LAZIM"

"Ronaldo'nun gitmesi gerekiyor. Cavani gitmeli. Martial gitmeli. Rashford kalabilir. Rangnick, onun değerini bence tam olarak anlayamamış durumda. Ondan daha fazla verim alabilir.

"Paul Pogba zaten gidecek, sezon sonunda serbest kalacak. Manchester United'ın da onu istediğini pek zannetmiyorum. Pogba'yı bir oyuncu olarak seviyorum, gerçekten seviyorum, ancak Manchester United taraftarları ondan artık pek umutly değil. İstenileni veremiyor. Takımdan gitmesi gerekecek."

"Kulüp farklı bir liderlik altında ve farklı bir yönde ilerlemek istiyor. Bu, tüm futbol departmanını yeniden yapılandırmak için bir şans olabilir. Nasıl işe alım yaparız, nasıl keşif yaparız, nasıl eğitiriz.. Bir sonraki adımları doğru atarlarsa, kulüp doğru yönde ilerleyebilir."

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zRonaldo ve Pogba için şok sözler! "Takımdan gönderilmeliler
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