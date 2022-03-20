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Giriş Tarihi: 20.3.2022

18 yaşında tarihe geçti

18 yaşında tarihe geçti
Beşıktaş'ta Ersin'in cezası, Mert'in de sakatlığı nedeniyle 18 yıl 21 günlük Emre Bilgin kaleye geçti. İlk kez bir resmi maçta forma giyen Emre, 2007-08 sezonundan bu yana Süper Lig'de görev yapan en genç file bekçisi unvanını aldı. Ayrıca Avrupa'nın 6 büyük liginde sahaya çıkan en genç eldiven oldu. Emre'ye gol yemesine rağmen tribünler büyük destek verdi. Yedek kaleci olarak ise 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin kulübede bekledi. Emre Bilgin maç sonrası, "20 top karşılığında transfer oldum. Kurduğum bir hayal bugün gerçekleşti. Bir diğer hayalim Beşiktaş formasını uzun süre giymek" diye konuştu.

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18 yaşında tarihe geçti
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