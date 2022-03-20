18 yaşında tarihe geçti

Beşıktaş'ta Ersin'in cezası, Mert'in de sakatlığı nedeniyle 18yıl 21 günlük Emre Bilgin kaleye geçti. İlk kez bir resmi maçta forma giyen Emre, 2007-08 sezonundan bu yana Süper Lig'de görev yapan en genç file bekçisi unvanını aldı. Ayrıca Avrupa'nın 6 büyük ligindesahaya çıkan en genç eldivenoldu. Emre'ye gol yemesine rağmen tribünler büyük destek verdi. Yedek kaleci olarak ise 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin kulübede bekledi. Emre Bilgin maç sonrası, "20 topkarşılığında transfer oldum.Kurduğum bir hayal bugüngerçekleşti. Bir diğer hayalimBeşiktaş formasını uzun süregiymek" diye konuştu.