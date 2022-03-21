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Giriş Tarihi: 21.3.2022 16:02

Abramovich’in yüzen sarayı Datça’da

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Abramovich’in yüzen sarayı Datça’da

İngiltere’de mal varlıklarına el koyulan, Premeier Lig ekiplerinden Chelsea’nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich’in 430 milyon Sterlin değerindeki 'My Solaris' adlı yatı Datça açıklarında seyrediyor.

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Rus iş insanları, birçok alanda ambargoyla karşılaştı. İngiltere Premier Lig'in prestijli kulüplerinden Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich de ekonomik yaptırımlara maruz kaldı.

Roman Abramovich'in Girit açıklarında seyreden 430 milyon Sterlin değerindeki ultra lüks yatı MY Solaris Marmaris'e geldi. Rus milyarderin 'yüzen saray'ı Hisarönü Körfezi açıklarında seyrettikten sonra Datça Limanı'na geçti. 140 metre uzunluğundaki ultra lüks yat 48 kabin, yüzme havuzu, restoran, helikopter pisti ve 60 kişilik mürettebata sahip. Abramovich'in 164 metrelik diğer süper lüks yatı Eclips de Girit açıklarından Türkiye yönüne doğru seyrediyor.

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Abramovich’in yüzen sarayı Datça’da
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