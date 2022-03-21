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Giriş Tarihi: 21.3.2022 16:49 Son Güncelleme: 21.3.2022 16:52

Giresunsporlu Doukara’dan tepki çeken kutlama! Savunması istendi...

İHA
Giresunsporlu Doukara’dan tepki çeken kutlama! Savunması istendi...

GZT Giresunspor’un deplasmanda Antalyaspor’a 4-1 yenildiği maçtan sonra Giresunsporlu futbolcu Souleymane Doukara'nın, kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirmesi tepkiye yol açtı. Giresunspor, Doukara'nın savunma vermesini istedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Giresunspor forması giyen Doukara, karşılaşma bittikten sonra eski takımı Antalyaspor'un tribünlerine çıkıp kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi, sevinç gösterilerinde bulundu.

Sosyal medyaya düşen görüntüler Giresunspor taraftarlarının tepkisini çekti.

DOUKARA'NIN SAVUNMA VERMESİ İSTENDİ

Giresunspor'dan açıklama: "Deplasmanda oynadığımız Antalyaspor maçı sonrasında, Antalyaspor taraftarları tarafından tribüne çağırılan ve rakip takım taraftarlarıyla galibiyet sevinci yaşayan oyuncumuz Souleymane Doukara'nın savunması istenmiştir."

Giresunspor yönetiminin yaşanan olay ile ilgili nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

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Giresunsporlu Doukara’dan tepki çeken kutlama! Savunması istendi...
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