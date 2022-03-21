Giresunsporlu Doukara’dan tepki çeken kutlama! Savunması istendi...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Giresunspor forması giyen Doukara, karşılaşma bittikten sonra eski takımı Antalyaspor'un tribünlerine çıkıp kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi, sevinç gösterilerinde bulundu.
Giresunsporlu Souleymane Doukara, dün 4-1'lik Antalyaspor mağlubiyetinin ardından Antalyaspor setine çıkıp üçlü çektirdi.pic.twitter.com/FnqCIhS5qP— Sabah Spor (@sabahspor1) March 21, 2022
Sosyal medyaya düşen görüntüler Giresunspor taraftarlarının tepkisini çekti.
DOUKARA'NIN SAVUNMA VERMESİ İSTENDİ
Giresunspor'dan açıklama: "Deplasmanda oynadığımız Antalyaspor maçı sonrasında, Antalyaspor taraftarları tarafından tribüne çağırılan ve rakip takım taraftarlarıyla galibiyet sevinci yaşayan oyuncumuz Souleymane Doukara'nın savunması istenmiştir."
Giresunspor yönetiminin yaşanan olay ile ilgili nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.