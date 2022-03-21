İtalyan efsane Fabio Cannavaro, Portekiz - Türkiye maçını yorumladı! "Rakibimiz Portekiz..."

"HERKES İÇİN FELAKET OLUR"

"Roma'da İsviçre ile oynadığımız maçta şansı kullanamadık." diyen İtalyan teknik adam, "Sekiz yıldır Dünya Kupası'nda olmamanın bir açıklaması olamaz, bu herkes için bir felaket olur. Mancini, kazanmak için doğru yöntemi bulacaktır" dedi.