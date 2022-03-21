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Giriş Tarihi: 21.3.2022 18:08 Son Güncelleme: 21.3.2022 18:27

İtalyan efsane Fabio Cannavaro, Portekiz - Türkiye maçını yorumladı! "Rakibimiz Portekiz..."

İtalyan efsane Fabio Cannavaro, Portekiz - Türkiye maçını yorumladı! Rakibimiz Portekiz...

2022 Dünya Kupası yolunda Portekiz ile oldukça kritik bir play-off maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e gelerek son çalışmalarına başladı. Portekiz'i elemesi halinde İtalya - Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan ay-yıldızlıları zorlu bir süreç bekliyor. İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Fabio Cannavaro, ülkesinin ve Türkiye'nin tur durumunu yorumladı.

Portekiz ile 2022 Dünya Kupası play-off maçında karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Portekiz'de son hazırlıklarına başladı. Futbolculuğunda İtalya ile Dünya Kupası'nı kaldıran Fabio Cannavaro, ülkesinin oynayacağı play-off maçları öncesinde açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'DE OYNAMAYIZ"

Cannavaro, "Katar ile aramızda Portekiz olacaktır. Türkiye'ye gideceğimizi düşünmüyorum. Ama onun öncesinde Palermo'daki Makedonya maçı var." ifadelerini kullandı.

"HERKES İÇİN FELAKET OLUR"

"Roma'da İsviçre ile oynadığımız maçta şansı kullanamadık." diyen İtalyan teknik adam, "Sekiz yıldır Dünya Kupası'nda olmamanın bir açıklaması olamaz, bu herkes için bir felaket olur. Mancini, kazanmak için doğru yöntemi bulacaktır" dedi.

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İtalyan efsane Fabio Cannavaro, Portekiz - Türkiye maçını yorumladı! "Rakibimiz Portekiz..."
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