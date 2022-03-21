İtalyan efsane Fabio Cannavaro, Portekiz - Türkiye maçını yorumladı! "Rakibimiz Portekiz..."

Portekiz ile 2022 Dünya Kupası play-off maçında karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Portekiz'de son hazırlıklarına başladı. Futbolculuğunda İtalya ile Dünya Kupası'nı kaldıran Fabio Cannavaro, ülkesinin oynayacağı play-off maçları öncesinde açıklama yaptı.
"TÜRKİYE'DE OYNAMAYIZ"
Cannavaro, "Katar ile aramızda Portekiz olacaktır. Türkiye'ye gideceğimizi düşünmüyorum. Ama onun öncesinde Palermo'daki Makedonya maçı var." ifadelerini kullandı.
"HERKES İÇİN FELAKET OLUR"
"Roma'da İsviçre ile oynadığımız maçta şansı kullanamadık." diyen İtalyan teknik adam, "Sekiz yıldır Dünya Kupası'nda olmamanın bir açıklaması olamaz, bu herkes için bir felaket olur. Mancini, kazanmak için doğru yöntemi bulacaktır" dedi.