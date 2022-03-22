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Giriş Tarihi: 22.3.2022 15:02 Son Güncelleme: 22.3.2022 16:11

Ronaldo’dan Türkiye maçı öncesi flaş paylaşım! “Saygımız sonsuz”

Ronaldo’dan Türkiye maçı öncesi flaş paylaşım! “Saygımız sonsuz”

Portekiz Milli Takımı’nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde karşılaşacakları Türkiye maçı öncesi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Türkiye A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri için Portekiz'le karşı karşıya geliyor. 24 Mart Perşembe günü başlayacak dev mücadele öncesi Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, sosyal medya üzerinden maç hakkında paylaşımda bulundu. İşte açıklamanın tamamı…

Ronaldo resmi İnstagram hesabında yaptığı maç öncesi paylaşımında, "2022 Dünya Kupası'na tamamen odaklanın. Her zaman olduğu gibi Portekiz'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşacağımız ve bizimle aynı hedefleri olan rakiplere saygımız sonsuz. Birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi yapalım şunu! İfadelerini kullandı.

9. KARŞILAŞMA

Türkiye ve Portekiz perşembe günü 9. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynan 8 maçta Türkiye'nin 2, Portekiz'in 6 galibiyeti bulunuyor. Bu müsabakalarda Portekiz 16 kez fileleri havalandırırken, Türkiye 8 gol atabildi.

SON MAÇIN GALİBİ TÜRKİYE

İkilinin arasında oynanan son maçı Türkiye, deplasmanda 3-1'lik skorla geçmeyi başarmıştı. Eski milli kaleci Volkan Demirel, skor 2-1'ken Cristiano Ronaldo'nun penaltı vuruşunu kurtarmıştı.

MAÇ HANGİ KANALDA?

24 Mart Perşembe günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı final maçı olan Portekiz – Türkiye karşılaşması saat 21-45'te TRT 1'de naklen yayınlanacak.

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Ronaldo’dan Türkiye maçı öncesi flaş paylaşım! “Saygımız sonsuz”
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