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Giriş Tarihi: 22.3.2022 10:10 Son Güncelleme: 22.3.2022 10:17

SON DAKİKA: Galatasaray'da korkutan tablo! Torrent mi Terim mi? (Gs spor haberi)

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA: Galatasaray’da korkutan tablo! Torrent mi Terim mi? Gs spor haberi

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatına dur diyemeyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne de veda etti. 16. sırada bulunan sarı kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent'in performansı eleştirilirken, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in performansı gündeme geldi. Torrent ve Terim'in performansları karşılaştırılırken ortaya flaş bir detay çıktı.

16. sırada bulunan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in performansı eleştirilirken, sarı kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim'in performansı gündeme geldi. Torrent ve Terim'in performansları karşılaştırılırken ortaya flaş bir detay çıktı.

Fatih Terim'in görevine son verildiğinde Galatasaray, ligde 12. sırada yer alırken, attığı 24 gole karşılık kalesinde 24 gol görmüş ve 27 puan toplamıştı.

İmparator 1.35'lik puan ortalaması yakalarken, Domenec Torrent'le birlikte bu ortalama da geriledi.

Torrent yönetiminde ligde çıktığı tüm maçlarda gol yiyen sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet-2 beraberlik-5 yenilgi ile 11 puan topladı, 1.1 ortalamada kaldı.

Katalan hoca döneminde ligde 10 haftada 21 gole engel olamayan Galatasaray, 16 golle karşılık verince -5 averajla Kayserispor'un arkasında 15. sıraya geriledi. Aslan'ın düşme hattıyla arasında sadece 1 basamak kaldı.

PROBLEM 'ORTADA'

Galatasaray'ın orta sahada yaşadığı sıkıntıların bedeli ağır oldu. Sarı-kırmızılı takım lig, Avrupa ve kupa maratonunda merkezden skor katkısı alamayınca, mart ayının ortasında hedefsiz kaldı.

Üç kulvarda 40 maçla en fazla şans bulan isim olan Berkan Kutlu sadece 2 asist yapabildi. Aslan'da orta sahanın göbeğinde oynayan diğer oyuncuların ise gol-asist katkısı hiç yok.

Taylan 36 karşılaşmayı, son transfer Pulgar da 4 maçı boş geçti. Ara transfer döneminde takımdan ayrılan isimlerden Aytaç Kara 12 maçta, Gustavo Assuncao 2 maçta ne gol atabildi ne asist yapabildi.

6-8 numara pozisyonundan hücumda planladığı desteği alamayan Galatasaray bu bölgeden yediği gollerle ligde dibe vurdu.

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SON DAKİKA: Galatasaray'da korkutan tablo! Torrent mi Terim mi? (Gs spor haberi)
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