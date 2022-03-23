Portekiz - Türkiye maçı öncesi Fatih Terim'den mesaj! "Bu çocuklar hak ediyor..."

"KENDİLERİNİ İSPATLAMAYI HAK EDİYORLAR"

"Milli takımdaki çocuklarımız, daha büyük bir rekabet içerisinde kendilerini ispat etmeyi hak ediyorlar. Portekiz'in playofflara dramatik bir şekilde düştükten sonra burada olmasından ötürü üzgün olduğumu itiraf etmeliyim. Dürüst olmak gerekirse, Portekiz ile Türkiye arasındaki maçın Dünya Kupası'nın bazı maçlarından bile daha kaliteli olacağını düşünüyorum."