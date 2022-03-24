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Giriş Tarihi: 24.3.2022

Bodrum’da Abramoviç heyecanı

Bodrum’da Abramoviç heyecanı
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin ardından Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanan, sahibi olduğu İngiliz kulübü Chelsea'yi satışa çıkarmak zorunda kalan Abramoviç'in gözünü Türkiye'ye diktiği iddia edilmişti. Rus iş insanının lüks yatını Muğla'nın Bodrum ilçesine demirlemesi de Bodrumspor'u alacağı dedikodularını beraberinde getirdi. 2. Lig'de mücadele eden kulübün başkanı Rıza Karakaya, "Şu an için bize ulaşan resmi bir teklif yok. Bodrum dünyada karşılığı olan bir marka. Teklif olursa kamuoyuyla paylaşırız" açıklamasını yaptı.

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Bodrum’da Abramoviç heyecanı
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