Bodrum’da Abramoviç heyecanı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin ardından Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanan, sahibi olduğu İngiliz kulübü Chelsea'yi satışa çıkarmak zorunda kalan Abramoviç'in gözünü Türkiye'ye diktiği iddia edilmişti. Rus iş insanının lüks yatını Muğla'nın Bodrum ilçesine demirlemesi de Bodrumspor'u alacağı dedikodularını beraberinde getirdi. 2. Lig'de mücadele eden kulübün başkanı Rıza Karakaya, "Şu an için bize ulaşan resmibir teklif yok. Bodrum dünyadakarşılığı olan bir marka.Teklif olursa kamuoyuyla paylaşırız" açıklamasını yaptı.