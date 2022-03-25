Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Depremden çıkan mucize
Giriş Tarihi: 25.3.2022

Depremden çıkan mucize

Depremden çıkan mucize

Fransız spor gazetesi, Kerem Aktürkoğlu’nu 1999 yılında depremden dedesinin kurtardığını vurgulayarak, “Tıpkı Frank Ribery gibi” yorumunu sayfalarına taşıdı

Galatasaray formasıyla Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren ve Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin "İnanılmaz bir hücum silahı" olarak bahsettiği Kerem için, Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe de analiz yayımladı. "Türkiye'yi taşıması beklenen mucize" yorumu yapılan yazıda, Kerem'in 2 yıl önce 3. Lig'de 24Erzincanspor'da forma giydiği hatırlatılarak, "Tıpkı G.Saray'a Fransa'dan transfer olup dünyaya adını duyuran Ribery gibi" denildi. Haberde "1999 yılındaki yıkıcı depremde onu sağ salim ailesine kavuşturan dedesi, aynı zamanda Galatasaray'a da bir yıldız kazandırdı" ifadeleri kullanıldı.

'HARRY POTTER DA HAYATTA KALMIŞTI'
"İstanbul'u kendine aşık eden Kerem" yorumunu yapan gazete, gol sevinçlerinde sihirli değneği varmış gibi davranan oyuncu için 'Harry Potter' filmine göndermede bulundu: "Harry Potter da tıpkı Kerem gibi Voldemort'a karşı hayatta kalmayı başarmıştı."

BEKA BEKA ASLAN IÇIN İSTANBUL'DA
RUSYA ve Ukrayna ligi oyuncularına Türkiye'ye transfer izni çıkmasının ardından Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Beka Beka, İstanbul yoluna düştü. Geliş fotoğraflarını dün sosyal medyadan paylaşan 20 yaşındaki Fransız orta saha ile G.Saray'ın görüştüğü iddia edildi. Bu sezon 17 maçta forma giyen Beka Beka 3 asist yaptı. Kongo asıllı oyuncu UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılı takıma karşı 2 maçta da görev almıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: A Milli Takım'ın Dünya Kupası şansı kalmadı! Portekiz karşısında fırsat teptik...
SON DAKİKA: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var; Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
Johnson'dan Türkiye açıklaması: İş birliğini artırmayı dört gözle bekliyoruz
Son dakika haberi | İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde çatışma: Ölü ve yaralılar var
Başkan Erdoğan'dan NATO ülkelerine çağrı: Müttefikler arası ambargo olmamalı
Ayşe Tolga'nın imdadına eski eşi koştu! Ünlü oyuncuya ev hediye eden Marsel Eskinazi "Böyle erkekler de var" dedirtti!
Son dakika: Müge Anlı'da gündem olan Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Türkiye bu vahşeti konuşmuştu!
Konya'da hastanedeki dehşetin detayları belli oldu! Doktorun başına silah dayayıp, ‘sadece babamla ilgilen’ demiş
SON DAKİKA: EPDK'dan şehit aileleri ve 65 yaş üstü için fatura kararı
Mart anketinde hangi parti önde?
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremden çıkan mucize
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA