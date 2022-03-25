Depremden çıkan mucize

Fransız spor gazetesi, Kerem Aktürkoğlu’nu 1999 yılında depremden dedesinin kurtardığını vurgulayarak, “Tıpkı Frank Ribery gibi” yorumunu sayfalarına taşıdı
Galatasaray formasıyla Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren ve Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin "İnanılmaz birhücum silahı" olarak bahsettiği Kerem için, Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe de analiz yayımladı. "Türkiye'yi taşıması beklenenmucize" yorumu yapılan yazıda, Kerem'in 2 yıl önce 3. Lig'de 24Erzincanspor'da forma giydiği hatırlatılarak, "Tıpkı G.Saray'a Fransa'dan transfer olup dünyaya adını duyuran Ribery gibi" denildi. Haberde "1999 yılındakiyıkıcı depremde onusağ salim ailesine kavuşturandedesi, aynı zamandaGalatasaray'a da biryıldız kazandırdı" ifadeleri kullanıldı.
'HARRY POTTER DA HAYATTA KALMIŞTI'
"İstanbul'u kendine aşık eden Kerem" yorumunu yapan gazete, gol sevinçlerinde sihirli değneği varmış gibi davranan oyuncu için 'Harry Potter' filmine göndermede bulundu: "Harry Potter da tıpkı Kerem gibi Voldemort'a karşı hayatta kalmayı başarmıştı."
BEKA BEKA ASLAN IÇIN İSTANBUL'DA
RUSYA ve Ukrayna ligi oyuncularına Türkiye'ye transfer izni çıkmasının ardından Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Beka Beka, İstanbul yoluna düştü. Geliş fotoğraflarını dün sosyal medyadan paylaşan 20 yaşındaki Fransız orta saha ile G.Saray'ın görüştüğü iddia edildi. Bu sezon 17 maçta forma giyenBeka Beka 3 asist yaptı. Kongo asıllı oyuncu UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılı takıma karşı 2 maçta da görev almıştı.