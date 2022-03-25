Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ekvador ve Uruguay, Dünya Kupası bileti aldı
Giriş Tarihi: 25.3.2022 13:34

Ekvador ve Uruguay, Dünya Kupası bileti aldı

AA
Ekvador ve Uruguay, Dünya Kupası bileti aldı

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ve Ekvador, finallere katılmayı garantiledi. Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu Elemeleri'nde ise Kosta Rika, sahasında lider Kanada'yı 1-0 mağlup etti ve rakibinin Dünya Kupası'na katılmayı garantilemesine izin vermedi.

Tek grupta 10 takımın yer aldığı Güney Amerika Elemeleri'nin 17. haftasına, 4 karşılaşmayla devam edildi. Uruguay, sahasında Peru'yu 1-0 mağlup etti. Paraguay ise evinde Ekvador'u 3-1 yendi. Dünya Kupası'na katılmayı önceden garantileyen Brezilya, Şili'yi 4-0'lık skorla geçti. Kolombiya ise Bolivya karşısında 3-0 kazandı.

Bu sonuçların ardından elemelerin bitimine bir hafta kala 25'er puana sahip Ekvador ve Uruguay, Brezilya ve Arjantin'in ardından Dünya Kupası bileti alan takımlar oldu. Elemelerde 30 Mart'ta oynanacak son hafta maçları öncesi 21 puanlı Peru, 20 puana sahip Kolombiya ve 19 puanlı Şili, play-off kotası için beşincilik mücadelesi verecek.

KOSTA RIKA, KANADA'YA DÜNYA KUPASI İZNİ VERMEDİ
2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri final turunda 12. maçlar oynandı. 8 takımın tek grupta yer aldığı CONCACAF Elemeleri'ne 4 karşılaşmayla devam edildi. Kosta Rika, sahasında lider Kanada'yı 1-0 mağlup etti ve rakibinin Dünya Kupası'na katılmayı garantilemesine izin vermedi. İlk üçte yer alan diğer takımların maçında Meksika ile ABD 0-0 berabere kaldı.

Panama-Honduras ve Jamaika-El Salvador karşılaşmaları ise 1-1 sona erdi. İki haftası kalan elemelerde, Kanada 25, ABD ve Meksika 22'şer, Kosta Rika 19, Panama 18 puanla sıralandı. Elemelerde ilk 3'e giren ekipler, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 4. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak. Son iki haftanın maçları, 28 ve 31 Mart'ta oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Aşk üçgeninde karısını vurup sevgilisine ormanda ateş etme oyunu!
Son Dakika Haberi: İşte yeni seçim kanunu düzenlemesi! Yasa teklifi neler getiriyor...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Çiftçiden gelir garantili alım
Son dakika: A Milli Takım'ın Dünya Kupası şansı kalmadı! Portekiz karşısında fırsat teptik...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşünde çok net S-400 yanıtı: Bunların bütün işi ortalığı karıştırmak...
Kerem Tunçeri ile ifşacısı Elif Şen mahkemeyi boşuna oyaladı!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Eğitimde metaverse dönemi geliyor
Gelmiyor gelmemekte olan
SON DAKİKA: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var; Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
CHP’li provokatörün beraat kararı tepki çekmişti! Küstah paylaşım hakkında önemli gelişme
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekvador ve Uruguay, Dünya Kupası bileti aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA