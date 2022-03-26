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Giriş Tarihi: 27.3.2022 00:18 Son Güncelleme: 27.3.2022 00:22

Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına ilişkin açıklama! "Şimdi son kez soruyoruz..."

Fenerbahçe’den Tahkim Kurulu’nun kararına ilişkin açıklama! Şimdi son kez soruyoruz...

Fenerbahçe Spor Kulübü, 13 Süper Lig hakeminin itirazının tahkim kurulunca kabul edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun 8 Mart'ta Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili kararın bozulmasının ardından açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, Twitter'dan, 8 Mart günü TFF Yönetim Kurulu kararı sonrası yaptığı açıklamayı alıntılayıp, "Bugün Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Şimdi son kez soruyoruz. Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına ilişkin açıklama! "Şimdi son kez soruyoruz..."
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