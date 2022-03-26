Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini düşünmek için zaman istedi
Giriş Tarihi: 26.3.2022 17:21

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini düşünmek için zaman istedi

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini düşünmek için zaman istedi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elenerek finallere gitme şansını kaybeden son Avrupa şampiyonu İtalya'da flaş Roberto Mancini gelişmesi yaşanıyor. İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, geleceği düşünmek için zaman istedi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elenerek finallere gitme şansını kaybeden son Avrupa şampiyonu İtalya'da bunun şoku devam ediyor.

Tarihinde ilk defa üst üste 2. kez Dünya Kupası finallerine gidemeyecek olan "Gök-mavililer"de teknik direktör Mancini, Instagram hesabından içinde bulundukları durumu değerlendiren bir paylaşımda bulundu.

Mancini, "Geçen yaz, milli takımın tarihindeki en güzel işlerden birini yaparak Avrupa'nın zirvesindeydik. Birkaç saat önce en dramatik anlarından birine uyandık. Tam bir coşkudan sinir bozucu hayal kırıklığına geçtik. Gerçekten bunu kabullenmek çok güç, ama yenilgileri kabul etmek de sportif ve insani gelişim yolunun bir parçası. Açıkça anlamak ve düşünmek için biraz zaman ayıralım. Şu an için tek doğru hareket, kafayı kaldırıp gelecek için çalışmak." ifadelerini kullandı.

Bu arada, La Gazzetta dello Sport'taki haberde, Mancini'nin "Gök-mavililer"in başında devam edip etmeyeceğinin Türkiye maçından sonra belli olacağını yazıldı.

Gazetenin haberinde, Mancini'nin devam edip etmeme konusunda düşünmek için zaman istediği ve derinlemesine bir değerlendirme yaptığı ifade edildi.

İtalyan basınında Mancini'nin görevden ayrılması durumunda Marcello Lippi'nin idari direktörlüğünde Fabio Cannavaro'nun takımın başına geçebileceği yazılıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tevfik Göksu, İBB'nin zam oyununu tablolarla anlatarak ifşa etti: Kendi kurduğu tuzağa kendi düştü
Roketsan'dan dikkat çeken paylaşım: Nokta vuruş yeteneği! İşte TRG-230 füzesinin özellikleri...
Bir Yunan’ın ağzından Atatürk’ün soyağacı
SON DAKİKA: Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde! Uzmanlar yeni hedefi açıkladı...
Maçın sonucu bellidir
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Geçersiz sayılacak! İşte son tarih...
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Senin sandıktan çıkan imdat çığlıklarını cümle alem duyacak
SON DAKİKA: Boğaz’da mayın alarmı! Bakanlık duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar yasaklandı...
Ukrayna’dan şoke eden iddia! Soygu’nun yerini açıkladılar!
Son dakika | Lavrov'dan çok sert açıklama: Batılılar topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini düşünmek için zaman istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA