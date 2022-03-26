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Giriş Tarihi: 26.3.2022 15:28 Son Güncelleme: 26.3.2022 15:33

Son dakika: Eşref Hamamcıoğlu'ndan şok Fatih Terim eleştirisi! "Gönderilme şekli..."

Son dakika: Eşref Hamamcıoğlu’ndan şok Fatih Terim eleştirisi! Gönderilme şekli...

Son dakika Galatasaray haberi: 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda geçtiğimiz seçimde başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu, açıklamalarda bulundu. Burak Elmas ve yönetimini sert bir dille eleştiren Hamamcıoğlu, Fatih Terim'in de kulüple ilişkisinin kesilme şekli ile ilgili şok ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'daki geçtiğimiz seçimde başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün olağan genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

Hamamcıoğlu'nun çarpıcı sözleri şu şekilde:

Seçimi kaybettiğim günden bu yana konuşmama kararı almıştım. Bunun sebebi; yeni seçilen yönetime gereken zamanı tanımak, Galatasaray'ın iç problemlerini dışarda tartışmak yerine böyle zamanlarda konuşmak içindi. Yönetimi ibra etmeme gibi bir beyanım yoktur.

Kasa kolaylığı yapılmadı, stadyum sponsorluğu 100 milyon dolar denildi, yapılmadı. Bunlar söylenir.

Leonard Cohen'in şarkısında dediği gibi hepimiz biliyoruz artık, gemi su alıyor Galatasaray'da.

Mevcut yönetim seçilmiş ekibinden medet umamıyor ki Fenerbahçeli danışmanlardan destek almak durumunda kalıyor. Yönetimin geldiği hal budur.

Burak Elmas ve yönetiminin en büyük destekçisi olan Fatih Terim'in kulüple ilişkisinin kesilme şekli hiç hoş olmamıştır.

Burak Elmas ve arkadaşları Galatasaray'ın yükünü kaldıramamış ve hafif kalmışlardır.

Son günlerde sosyal medyada genel kurulda yönetimi ibra etmeyeceğim yönünde paylaşımlar oldu. Tutanaklarda mevcuttur, benim böyle bir beyanatım olmamıştır. Kendime göre bir görüşüm var ama bunu kamuoyuyla paylaşmadım.

19 Haziran akşamı, Ali Sami Yen'in koltuğuna oturacak olan başkanımızın kolunu havaya kaldırdım. İsteğim de o kolun havada kalmasıdır.

Son 6 yılda hiçbir genel kurula katılmamış, yaşamının büyük kısmını yurt dışında geçirmiş, cinsiyet ayrımcılığı dolu paylaşımlar yapan yönetim kurulu üyelerinden, Fenerbahçeli danışmanlardan umut olmayacağını bugün gelinen noktada görüyoruz.

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Son dakika: Eşref Hamamcıoğlu'ndan şok Fatih Terim eleştirisi! "Gönderilme şekli..."
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