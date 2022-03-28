Galatasaray'ın 26 Mart sabahı başlayan Yıllık Olağan Genel Kurulu bir gün sürdü ve 27 Mart sabahı Burak Elmas dönemine son verecek karar ortaya çıktı: İdari İbrasızlık!
Kırmızı renkli oy pusulasıyla girdiği 19 Haziran'daki seçimde 1541 oyla başkan olan Elmas'ı 801 üye Mali Kongre'de seçtikleri kırmızı renkli kartlarla idari açıdan aklamayarak koltuktan indirdi. İşte Başkan Burak Elmas'ın ibrasızlıkla karşılaşmasının temel nedenleri:
SPONSORLAR KAYIP, YOL ARKADAŞLARI YOK!
15. sıradaki futbol takımının başını çektiği tüm şubelerdeki sportif başarısızlık yönetimi hırpaladı...
Fatih Terim'in görevine son verilmesi ve Domenec Torrent tercihi.
Camiada herkesin istifasını beklediği yönetici Işıtan Gün'ün görevine devam etmesi ve başkana yakınlığı...
Seçim öncesi Başkan Elmas'ın verdiği vaatleri yerine getirmemesi (40 milyon dolar kasa kolaylığı ve 100 milyon dolar yabancı kaynaklı stat sponsorluğu)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile olan samimiyeti ve birlikte hareket etmesi.
Duayenlerin 'bir an önce erken seçime git' tavsiyesini dikkate almaması.
Gedson Fernandes transferinin gerçekleşmemesi ve bu süreçte yaşananlar...
Kulübün haklarını TFF'ye karşı savunamaması, kulübün yıpranması.
Seçimi birlikte kazandığı yol arkadaşlarının büyük bölümünü 9 ayda kaybetmesi.
BÜTÇE ONAYLANMADI BORÇLAR KALDI!
Elmas ve ekibi ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı. Seçim kararı alıp 21 ya da 28 Mayıs'ta sandığa gitmeyi düşünen mevcut yönetim bu süre içinde harcama yapamayacak. Futbol takımı başta olmak üzere sporculara olan 2021 yılı borçlarının tamamını kapatan yönetim, 2022'nin ilk 3 ayındaki alacakların ancak %40'ını ödedi. Bütçeye onay çıkmadığı için futbol takımının da oyuncu ücretlerinin kulüp kasasından ödenmesi şimdilik mümkün değil! Seçime kadar kulübün en önemli sorunlarından biri de bu olacak.
KONGRE 21 YA DA 28 MAYIS'TA
Burak Elmas başkanlığındaki yönetim hafta içinde toplanacak ve seçim kararını açıklayacak. Futbol takımının bu süreci en az zararla atlatması adına kongre için sezon sonunun bekleneceği öğrenildi. Tüzüğe uygun adımlar atılacak. 21 ya da 28 Mayıs tarihlerinde seçime gidilmesi öngörülüyor.
ELMAS ADAY OLAMAZ
Galatasaray Kulübü'nün yeni oluşturulan tüzüğünde, "Kulüp başkanı ve yönetim kurulunun görevleri" başlığı altında yer alan 87, 22. maddesi, "Genel Kurul'ca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama (ibra) durumunda en geç 30 gün içinde olağanüstü seçim genel kurulunu toplantıya çağırmak" hükmünü içeriyor. Tüzüğün 59. maddesi gereği Burak Elmas ve yönetimi bu seçimde aday olamayacak. 59. madde ise şu şekilde: "Aklanmayan Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler.''
TÜZÜK NE DİYOR?
Başkan Elmas ve yönetiminin yanı sıra kurullarda görev alanlar da ilk seçimde aday olamayacak.
'HAKKINIZI HELAL EDİN'
İdari açıdan ibra edilmeyen ve seçim kararı alan Burak Elmas, oylama sonrasında kürsüye geldi. Bir hayli bitkin görünen Elmas, "Elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hemen acilen önümüzdeki hafta tüzüğümün gereği vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız. Hakkınızı helal edin" sözleriyle kongreye veda etti.
YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?
Genel Kurul'da idari açıdan ibra edilmeyen Burak Elmas, kulüp tüzüğünü uygulayacak. Mevcut yönetim bu hafta içinde seçim kararını açıklayacak. Mayıs ayında kongre için kimlerin başkan adayı olacağı merak konusu.
Sarı-kırmızılılarda Burak Elmas dönemi kapanırken gözler de hemen seçim kulislerine çevrildi. Mayıs ayının son haftasında yapılması planlanan kongre için herkes nabız yoklamaya başladı.
İLK ADAY EŞREF HAMAMCIOĞLU
Adaylığına kesin gözüyle bakılan ilk isim, son seçimi Elmas'a 41 oy farkla kaybeden eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu.
Son seçimdeki adaylardan biri olan Metin Öztürk de ekibi ile birlikte hazırlıklarını sürdürürken adı geçen sürpriz isimlerden biri ise Ünal Aysal…
ALBAYRAK BEKLEMEDE
Aysal çevresinden gelen baskılara kayıtsız kalamadı ve başkanlık için düğmeye bastı. Çok adaylı yarışa sahne olacak mayıs ayındaki seçim öncesi Abdurrahim Albayrak ve Dursun Özbek cephesinde şu an belirsizlik hakim.
Abdurrahim Albayrak ve Özbek konusunda yeni haftada önemli gelişmeler yaşanabilir.
FATİH TERİM ADAY MI OLACAK?
Galatasaray'ın eski teknik direktörünün de başkanlığa aday olabileceği belirtilirken, yeniden teknik direktör olarak göreve gelmesi de gündemde.