Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakan ve Merih’ten İtalyan futbolculara sıcak karşılama! Eski takım arkadaşlarına sarıldılar...
Giriş Tarihi: 29.3.2022 14:16 Son Güncelleme: 29.3.2022 14:24

Hakan ve Merih’ten İtalyan futbolculara sıcak karşılama! Eski takım arkadaşlarına sarıldılar...

İHA
Hakan ve Merih’ten İtalyan futbolculara sıcak karşılama! Eski takım arkadaşlarına sarıldılar...

Hazırlık maçında Konya'da İtalya'yı ağırlayacak olan A Milli Futbol Takımı'nda, Serie A'da forma giyen Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu, İtalya Milli Takımı oyuncularını karşıladı.

Konya'da oynanacak hazırlık karşılaşmasında İtalya'yı konuk edecek olan A Milli Takım'da, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta'da oynayan Merih Demiral, rakip takım oyuncularını karşıladı.

Dün yapılan antrenmanın ardından milli futbolcular, stattan çıkmaya hazırlanırken, İtalya Milli Takımı da bu sırada stada geldi ve sahaya çıkarak basın mensuplarına poz verdi.

İtalya Milli Takımı oyuncularının sahaya geldiği sırada iki takımın zamanlaması da birbiriyle çakışırken, Serie A'da forma giyen ay-yıldızlı isimler Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, rakip takım oyuncularını karşıladı. Birçok isimle geçmişte ve bugün aynı takımlarda forma giyen iki futbolcu, arkadaşlarıyla samimi görüntüler verdi.

Merih ve Hakan'dan İtalya'ya sıcak karşılama

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kırşehir'deki çifte vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Önce tecavüz edip sonra katletmişler
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...
Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun skandal icraatına tepkiler büyüyor! "Çevreye değil keyfine kullanıyor"
Yerli otomobil TOGG için yeni hedef: Başkan Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
SON DAKİKA: Rusya ve Ukrayna heyetleri Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı! Tarihi zirvede Abramovich detayı...
İstanbul Havalimanı’na yeni yapı! Kalyon büyük ortak oluyor
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
ABD terörist sevdasından vazgeçmiyor: YPG/PKK’nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar!
Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın umudu Türkiye! Yüzyüze görüşmeler başlıyor
Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci evlilik teklifi ettiği sevgilisi Özge Yağız ile ayrıldı! Duygusal veda...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakan ve Merih’ten İtalyan futbolculara sıcak karşılama! Eski takım arkadaşlarına sarıldılar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA