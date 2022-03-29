Kalp krizi geçirdiği stadyuma müthiş golle geri döndü! Christian Eriksen kaderini baştan yazdı...

Avrupa futbolunun önemli isimlerinden birisi olan orta saha oyuncusu Christian Eriksen, geçtiğimiz yıl düzenlenen EURO 2020'de kalp krizi geçirerek tüm futbolseverleri hüzne boğmuştu.
Geçtiğimiz aylarda sahalara geri dönen Eriksen, Danimarka Milli Takımı'na da seçildi. Eriksen'in sahalara geri dönmesinin ardından Parken Stadı'nda oynanan maçı Danimarka, 3-0 kazanırken Eriksen'in golü 57. dakikada geldi.
Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmış, sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.
30 yaşındaki futbolcu Danimarkalı futbolcu, 8 ay sonra Premier Lig maçıyla geçen ay sahalara dönmüştü. Rahatsızlığının ardından Inter'den ayrılan futbolcu, ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Brentford ile sözleşme imzalamıştı.
Öte yandan Danimarka Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson, 67. dakikada oyuna girerken, Trabzonspor santrafor Andreas Cornelius ise 56. dakikada oyuna dahil oldu.