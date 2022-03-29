Moldova ve Estonya, UEFA Uluslar D Ligi’ne düştü

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-23 sezonunda en alt lige düşecek takımların belirleneceği ve ilk kez düzenlenen play-out turnuvası sonrasında Kazakistan, C Ligi'nde kalırken, Moldova ve Estonya D Ligi'ne düştü.

Golsüz biten ilk maçın ardından rövanş maçında Güney Kıbrıs, Estonya'yı 2-0 yenerek C Ligi'nde kaldı. Estonya ise alınan bu mağlubiyet sonrasında D Ligi'ne düştü.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Kazakistan, evinde başkent Nur–Sultan'daki Astana Arena'da oynanan ve uzatmalara giden rövanş maçını 1-0 yenik tamamladı ve karşılaşma penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarını 5-4 önde tamamlayan Kazakistan, C Ligi'nde kalırken Moldova ise, D Ligi'ne düştü.