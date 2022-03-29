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Giriş Tarihi: 29.3.2022

Tek sorun sistemi değilmiş!

VOLKAN DEMİR
Tek sorun sistemi değilmiş!

Üçlü savunma eleştirileriyle F.Bahçe’den ayrılan Portekizli hoca, Corinthians’taki 6 maça da 4’lü savunmayla başladı. Maçın içinde üçlü sisteme dönen Vitor Pereira artık yerden yere vuruluyor

Fenerbahçe'den ayrılık sürecinde üçlü savunması nedeniyle yoğun eleştiriler alan Vitor Pereira, yeni takımı Corinthians'ta sistem değiştirdi. Portekizli teknik adam, Brezilya ekibi ile çıktığı 6 maçta da sahada dörtlü savunma ile yer aldı. Ancak oyuna müdahale ederek maç içinde zaman zaman üçlüye döndü. Yani Fenerbahçe'deyken asla taviz vermediği üçlü savunma sistemi, artık Pereira'nın ikinci tercihi oldu. Öte yandan Brezilya'da toplam 6 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, önceki akşam oynanan yarı final maçında ezeli rakibi Sao Paulo'ya 2-1 kaybederek Paulista Ligi'ne veda etti. Pereira şu ana kadar oynadığı 6 resmi maçta normal sürede sadece 3 galibiyet elde edebildi. Brezilya basınında Portekizli hocanın özellikle takımı üçlüye döndürdüğü dönemlerde oyunun kötü olduğuna vurgu yapılıyor. Adı Everton başta olmak üzere birçok büyük takımla anılan ancak Corinthians'a imza atan Pereira, henüz Brezilya Serie A başlamadan büyük eleştiriler alıyor...

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