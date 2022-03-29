Tek sorun sistemi değilmiş!

Üçlü savunma eleştirileriyle F.Bahçe’den ayrılan Portekizli hoca, Corinthians’taki 6 maça da 4’lü savunmayla başladı. Maçın içinde üçlü sisteme dönen Vitor Pereira artık yerden yere vuruluyor
Fenerbahçe'den ayrılık sürecinde üçlü savunması nedeniyle yoğun eleştiriler alan Vitor Pereira, yeni takımı Corinthians'ta sistem değiştirdi. Portekizli teknik adam, Brezilyaekibi ile çıktığı 6 maçta da sahadadörtlü savunma ile yer aldı. Ancak oyuna müdahale ederek maç içinde zaman zaman üçlüye döndü. YaniFenerbahçe'deykenasla taviz vermediğiüçlü savunma sistemi,artık Pereira'nınikinci tercihi oldu. Öte yandan Brezilya'da toplam 6 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, önceki akşam oynanan yarı final maçında ezeli rakibi Sao Paulo'ya 2-1 kaybederek Paulista Ligi'ne veda etti. Pereira şu ana kadar oynadığı 6 resmi maçta normal sürede sadece 3 galibiyet elde edebildi. Brezilya basınında Portekizli hocanın özellikle takımı üçlüye döndürdüğü dönemlerde oyunun kötü olduğuna vurgu yapılıyor. AdıEverton başta olmak üzere birçokbüyük takımla anılan ancakCorinthians'a imza atan Pereira,henüz Brezilya Serie A başlamadanbüyük eleştiriler alıyor...
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