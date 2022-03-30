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Giriş Tarihi: 30.3.2022 16:11

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Covid-19'a yakalandı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Covid-19’a yakalandı

Real Madrid Kulübü, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Madrid ekibinin 2 Nisan'da deplasmanda oynayacağı Celta Vigo maçında takımın başında Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide yer alabilir.

Real Madrid Kulübü, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Carlo Ancelotti'nin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır." denildi.

İspanya'da Sağlık Bakanlığının hafta başında yürürlüğe giren kararıyla Covid-19 önlemleri büyük oranda kaldırılıp, bu hastalığı hafif geçirenlerde veya asemptomatik olanlarda karantina uygulaması bitse de La Liga kuralları gereği Ancelotti'nin evinde karantinada olması gerekiyor.

Ancelotti'nin Covid-19 teşhisinden dolayı 2 Nisan'da oynanacak Celta Vigo-Real Madrid maçında takımının başında olamaması halinde, mevcut durumda yardımcı teknik direktör olarak görev yapan, İtalyan teknik adamın oğlu Davide Ancelotti takımın başında yer alacak.

Real Madrid, 6 Nisan'da ise UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Chelsea ile karşılaşacak.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Covid-19'a yakalandı
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