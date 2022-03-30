Tatsız prova

Dünya Kupası şansını yitiren iki takımın mücadelesinde Cengiz Ünder 4. dakikada perdeyi açarken, İtalyanlar Cristante (35), Raspadori (39, 69) ile cevap verdi. Serdar Dursun’un 83’teki golü sadece tabelayı değiştirdi
TÜRKİYE, GÖK MAVİLİLERİ 15. MAÇTA DA DEVİREMEDİ, HASRET DEVAM ETTİ
Bir yanda Portekiz karşısında penaltı kabusu ile kupaya veda eden Türkiye, bir yanda Kuzey Makedonya'ya son dakika golü ile kaybedip şoktan çıkamayan İtalya… İki takım için de sahaya adım atmanınen zor olduğu karşılaşmalardan biriydi.Mancini, yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkarken Stefan Kuntz ise sistemini oturtmak adına tam da aradığı ortamı bulmuştu. Kerem-Cengiz kanatları ile gol aramak tek çare gibi gözükürken orta sahanın göbeğinde arayışların süreceğinin göstergesi olan bir karşılaşmaydı. Cengiz ile öne geçsek de oyunun hakimibir türlü olamadık. Hızlı atakları rakip kale önüne kadar taşıyamayınca İtalya hesabı kesip Cristante ve Raspadori (2) ile skoru 3-1'e getirdi. 83'te Serdar Dursun'un golü ise final oldu. Uluslar Ligi'ndeki zayıf rakiplere karşı oynanacak maçlar yeni sistemi oturtabilmek için biçilmiş kaftan… Burak sonrasında en uçta oynayacak isim bu sistemin de kilidi olacaktır; bu nedenle tercihi de net yapmak lazım! Salih Özcan ise ortasaha yarışında bir adım öne çıkıp ilk11'e yerleşirse kimse şaşırmasın.
6. MAÇTA İKİNCİ YENİLGİ
Stefan Kuntz yönetiminde Türkiye 6. maçına çıkarken ikinci kez yenilgi ile tanıştık. Alman çalıştırıcı ile 3 defa kazanan ve 1 beraberliği olan Türkiye 14 golüne karşılık 9 golü de kalesinde gördü.
HAZİRANDA YENİDEN BAŞLIYORUZ
Milli Takımımız, İtalya maçı ile birlikte araya girerken haziran ayında yeniden sahaya çıkacak. Uluslar Ligi'ndeC Ligi 1. Grup'tamücadele edecekolan Ay-Yıldızlılar,4 Haziran'da FaroeAdaları karşılaşmasıile başlayacak.
AHMET ÇALIK UNUTULMADI
Milli Takım oyuncuları maç öncesinde ısınmaya Ahmet Çalık'ın fotoğrafı olan tişörtlerle çıktı. Tribünlere tek tek giderek Ahmet Çalık'ı bir kez daha hatırlatanoyunculara seyirciler de alkışlarla destek oldu.