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Giriş Tarihi: 31.3.2022 15:14 Son Güncelleme: 31.3.2022 15:17

A Milli takıma dünya sıralamasından kötü haber! 4 basamak birden…

DHA
A Milli takıma dünya sıralamasından kötü haber! 4 basamak birden…

Türkiye A Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemelerinde aldığı kötü sonuçlardan dolayı sıralamadaki yerini geriye itti. İşte Türkiye’nin FIFA tarafından açıklanan Mart ayı dünya sıralamasındaki yeni yeri…

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Mart ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, sıralamada dört basamak gerileyerek 43'üncü sıraya yerleşti.


FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada Brezilya, bin 832 puanla zirveye yerleşirken, Belçika bin 824 puanla ikinciliğe geriledi, Fransa ise bin 789 puanla üçüncülüğünü sürdürdü.


A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki rakiplerinden Lüksemburg 94'üncü sırada yer alırken, Faroe Adaları 124'üncü, Litvanya ise 138'inci sıraya yerleşti.

2022 DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETMİŞTİK

2022 Dünya Kupası elemeleri grup maçlarında iyi mücadele eden milli takımımız, 2016 Dünya Şampiyonu Portekiz'le eşleşmişti.

2-1 mağlup durumdayken Burak Yılmaz'la penaltıdan yararlanamayıp 3-1'lik skorla turnuvaya erken veda etmiştik

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A Milli takıma dünya sıralamasından kötü haber! 4 basamak birden…
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