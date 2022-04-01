Eski futbolcu Erdal Keser’den Mesut Özil ve Löw sözleri!

Keser, Löw'e Fenerbahçe işine karşı tavsiyede bulundu: "Sağlığı için daha iyi"

Erdal Keser ismi birçok Bundesliga taraftarına tanıdık geliyor. Borussia Dortmund'da toplam beş yıl forma giyen Türk, uzun süre de kendi ülkesinde Galatasaray İstanbul forması giydi. Kariyerinin ardından, Gala'da yardımcı antrenör olmadan önce Türkiye FA için çalıştı.

Bu arada 60 yaşındaki oyuncu, 90 dakikalık röportajda da ortaya koyduğu gibi kolaya kaçıyor. Eski Türkiye milli forması (25 maç) bize yeni milli teknik direktör Joachim Löw olarak Stefan Kuntz ve Fenerbahçe'deki potansiyel bağlılık, Mesut Özil ve erken bir aşamada yurtdışında bir yol araması gerektiğini düşündüğü Türk oyuncular hakkında konuşuyor.

Erdal Keser bugün ne yapıyor? Hala futbol dünyasıyla iletişim halinde mi?

"Son 1-2 yılda insanlar çok değiştiği için futbol dünyasından uzak kaldım. Özellikle Türkiye liginde ve kulübüm Galatasaray'da. Milli takımda da son on yılda insanlar değişti. Şimdi onlarla çalışmak benim için zor."

"Belki yakın gelecekte işler düzeldiğinde futbola dönerim. Çünkü deneyimlerimi onlarla paylaşmayı çok isterim. Ama tabii bana ihtiyaçları olursa. Aksi takdirde hayatımdan memnunum. Futbol dışında da sizi mutlu eden şeyler var."

ALMANYA'DA TEKNİK DİREKTÖR OLMAYI NEDEN DÜŞÜNMEDİNİZ?

"Eh, bu konuda kafam çok karışıktı. Nerede çalışabilirim diye düşündüm. Bana en uygun pozisyonlar Borussia Dortmund, Galatasaray ya da Türk Milli Takımı olurdu. Maalesef teklif gelmedi. Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yaptım. Milli takımda farklı departmanlarda çalıştım. Önce yardımcı antrenörlük yaptım, sonra Avrupa'daki genç Türk oyuncuları keşfetmekle sorumlu oldum."

ERDAL KESER, KUNTZ VE ALTINTOP'TAN UMUTLU

Yeni takımı nasıl görüyorsun? Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop gibi insanlar orada çalışıyor. Bu yeni oluşum hakkında ne düşünüyorsunuz? Stefan Kuntz hakkında ne düşünüyorsunuz?

"ALTINTOP KARDEŞLER VE HAKAN TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞTI"

"Yaptıklarımın en güzel kanıtı. Öncelikle Altıntop kardeşleri Türkiye için oynamaya ikna ettik. U17'lerde oynuyorlardı. 17 yaşındaydılar. Türkiye'de oynamalarını sağladık. Tabii ki. DFB de onların Almanya için oynamasıyla ilgilendi. Altıntop kardeşler bizim ilk aldığımız meyvelerdi ve Hakan Çalhanoğlu da benim dönemimin son oyuncusuydu.Gerçekten Türkiye için çok şey verdiler.

Altıntop ve Kuntz'un Türk milli takımında olması bence çok yerinde ve güzel. Umarım onlara karşı sabırlı oluruz çünkü bir sistem kurmak istiyorlar. O zaman insanlar değişebilir ama sistem kalabilir. En önemlisi bu. Türkiye'de insanları değiştiriyoruz ve bu insanlarla sistemi değiştirmelerini istiyoruz. Tam tersi olmalı. Önce sistem kurulmalı, sonra insanlar bu sisteme sahip çıkmalı. Bu sayede kendi futbol stilinizi geliştirebilirsiniz.

"50-60 yıldır kendi felsefemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Maalesef hala aynı yolu izliyoruz. Dediğim gibi Türkiye için en önemli şey kendi sistemine sahip olmaktır."

Stefan Kuntz, 1. FC Köln'de forma giyen Salih Özcan'ı davet etti. Bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Tabii bu çok güzel. Milli takımımız gelişirse bu harika bir şey. Ama gerçekçi olmamız lazım. Salih Özcan Alman milli takımında oynayacak seviyede değil. İyi bir oyuncu ama iyi bir oyuncu. Dürüst olmak gerekirse, Almanya için oynamak o kadar da iyi değil."

Borussia Dortmund'dan ayrıldığınızdan beri Alman kulüplerinin akademilerinde çok sayıda Türk oyuncu var. Bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Doğal. Akademilerdeki yabancı oyuncu oranını biliyorsunuz. %50'den fazla. Ben Almanya'dayken kulüplerde en fazla iki yabancı oyuncu bulundurmasına izin veriliyordu."

Son yıllarda Ozan Kabak, Ömer Faruk Beyaz, Çağlar Söyüncü gibi birçok genç Türk futbolcu Bundesliga'ya transfer oldu. Sizce Bundesliga potansiyelini geliştirebilir mi?

"Evet, tabii ki. Onlara her zaman yurt dışında oynamalarını tavsiye ediyorum. Serie A, La Liga ve özellikle Premier Lig ve Bundesliga'da birçok Türk futbolcunun oynamasını umuyorum. Milli takım için büyük bir kazanım olacak."

Borussia Dortmund'da oynamaya başladığınızda 16-17 yaşlarındaydınız. İlk oyunda neler hissettiniz?

"Açıkçası bundan çok gurur duydum, ama sonuçta çok fazla çaba ve sıkı çalışmanın sonucuydu. Dediğim gibi, o zamanlar en fazla iki yabancı oyuncunun oynamasına izin veriliyordu, bu yüzden çok zordu. Gerçekten çok yetenekli olmanız ve çok çalışmanız gerekiyordu. Bunu yapabilmek büyük bir başarıydı. Sadece benim için değil, çevremdeki Türkler de başarılı olduklarını hissettiler. Bana çok destek verdiler."

Özil, Keser için üzülüyor - Löw kulüp antrenörü olmamalı

Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ilişkisini nasıl görüyorsunuz?

"İyi bir futbolcu olduğu için Mesut Özil'e üzülüyorum. Son yıllarda Almanya, İngiltere ve Türkiye için iyi performans gösteremedi. Futbol kariyerinin böyle bitmesinden endişeliyim ama dahası o" daha önemli olan sosyal hayatını da kaybediyor gibi görünüyor.İngiltere'de herkesle sorunları vardı.Almanya'da da.Şimdi Türkiye'de de aynı.

Hayatın sadece futboldan ibaret olmadığını bilmesi gerekiyor. Futboldan sonra hayat var. Umarım yakında iyileşir. Bazı arkadaşlar edinecek çünkü futboldan sonra nasıl yaşayacağını bilmesi gerekiyor. Gittiği her yerde iyi hatırlanması önemlidir. Ona çok çalışmasını tavsiye ediyorum çünkü birinin sevilmesi çok önemli. Üst düzeyde futbol oynamalı, arkadaşlık ve sosyal hayat açısından doğru kararlar vermeli."

Fenerbahçe ile ilgili bir soru daha. Joachim Löw ve Fenerbahçe bu aralar sık sık anılıyor. Henüz somut bir bilgi yok ancak yazın dönebilecek gibi görünüyor. Sizce Löw Fenerbahçe için doğru çözüm mü?

"Bence uzun süredir bir kulüpte antrenörlük yapmadığı için bir kulüp takımına koçluk yapmasının onun için sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunu yapardı ama başarılı değildi. Benim için o daha çok bir federasyon antrenörü."

"Basınla günlük zorluklara ve savaşlara hazır olduğunu düşünmüyorum ve ona bir kulüp tarafına koçluk yapmasını tavsiye etmem. Ama tabi ki kendisi karar vermeli. Umarım ne karar verirse versin başarılı olur. Gerçekten hoş biri. Futbolu çok iyi biliyor. Ve futboldan zevk alıyor. O yüzden çok ama çok başarılı olmasını diliyorum."

"Ama kulüp antrenörü olarak özellikle İstanbul'da bir kulüpte çok stresi olacak, başarılı olması gerekiyor. Değilse, krizlere karşı çalışmaya alışık değildir. O yüzden başka departmanlarda çalışsa sağlığı için daha iyi olur."