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Giriş Tarihi: 2.4.2022 17:10

Getafe sahasında kazandı, Enes Ünal penaltı kaçırdı

AA
Getafe sahasında kazandı, Enes Ünal penaltı kaçırdı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Getafe, sahasında oynadığı ve Enes Ünal'ın penaltı kaçırdığı maçta Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

Getafe'de forma giyen Türk futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu, ilk 11'de sahaya çıktı. Her iki takımın pozisyon bulmakta sorun yaşadığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçın 63. dakikasında Enes Ünal'ın şutunda ceza sahası içinde topa elle dokunduğu için ikinci sarı kartını gören ve takımını 10 kişi bırakan Mallorcalı futbolcu Franco Russo'nun pozisyonunda hakem penaltı noktasını gösterdi.

ENES ÜNAL PENALTIYI GOLE ÇEVİREMEDİ

Penaltıyı kullanan Enes Ünal'ın şutunda kaleci Sergio Rico topu kurtardı. Getafe'nin galibiyet golü 82. dakikada Borja Mayoral'dan geldi.

Maçın 39. dakikasında rakibiyle tartışan ve sarı kart gören Enes, karşılaşmanın sonuna kadar oyunda kalırken, Okay ise 71. dakikada Gonzalo Villar ile değiştirildi.

Ligde 7. galibiyetini alan Getafe, 32 puanla 14'üncülüğe çıktı. Düşme hattında bulunan Mallorca, 26 puanla 18'inci sırada yer alıyor.

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Getafe sahasında kazandı, Enes Ünal penaltı kaçırdı
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