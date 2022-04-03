Konyaspor evinde Göztepe'yi ağırlıyor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. 2 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe karşılaşmasında bozulan Konyaspor 3 puanı alıp ligde ikinci sırayı geri almak istiyor.

Üst üste 7 maçtır kaybeden Göztepe ise düşme hattından çıkmak için mutlaka kazanmak zorunda... Maç öncesi Konyaspor 55 puanla 3, Göztepe ise 27 puanla 18. sırada bulunuyor.

Konyaspor 1 - 0 Göztepe (İlk yarı oynanıyor)

6' Cikalleshi

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KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇININ İLK 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Hadziahmetovic, Endri, Amilton, Bytyqi, Cikalleshi

Göztepe: Piric, Murat, Arslanagic, Kahraman, Berkan, Aytaç, Obinna, Soner, Halil, Ndiaye, Jahovic