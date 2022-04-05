Göztepeli Cherif Ndiaye, Çin yolcusu

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a da 3-0 yenilerek kümede kalma şansını zora sokan düşme hattındaki Göztepe'de golcü Cherif Ndiaye, Çin'e gidiyor.
Çin Halk Cumhuriyeti takımlarından Shangai Port, talip olduğu Senegalli golcü için sarı-kırmızılılara resmi teklif götürdü. Ndiaye'nin de Shangai Port'a gitmek istediğini yönetime bildirdiği ifade edildi. Transferin en kısa zamanda sonuçlanacağı kaydedildi.
Oyuncu ilk senesinde 39 maça çıkıp 10 gol attı, 3 kez de asist yaptı. Ndiaye bu sezon ise 30 müsabakada yine 10 defa gol sevinci yaşadı. Toplam 2137 dakika sahada kalan Senegalli 3 defa gol pası verdi. Ndiaye son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart görmüştü.