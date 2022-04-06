Son dakika transfer haberi: Göztepe’de Cherif Ndiaye Shanghai Port’a transfer oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Cherif Ndiaye'nin Shanghai Port'a transferi konusunda Çin ekibiyle anlaşma sağlandığını açıkladı.
İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:
Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.
33 MAÇTA 12 GOL
Göztepe'de bu sezon 33 karşılaşmada forma giyen yıldız golcü, 12 gole imzasını atarken 3 de asist yaptı.