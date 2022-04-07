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Giriş Tarihi: 7.4.2022 11:20

Antalyaspor’dan ‘genç yetenek’ taraması

Antalyaspor’dan ‘genç yetenek’ taraması

Antalyaspor’un ‘Geleceğin Yıldızları Projesi’ devam ediyor... İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilk ve ortaokullarda eğitim alan 6-12 yaş arasındaki yetenekli öğrencilerin tespit edilmesini amaçlayan proje çerçevesinde, yetenekli öğrenciler belirleniyor ve ikinci aşamada yeniden değerlendirilmek üzere Hasan Subaşı Tesisleri’ne davet ediliyor.

Antalyaspor'un 'Geleceğin Yıldızları Projesi' devam ediyor. Antalyaspor, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan proje çerçevesinde okullarda gerçekleştirilen taramalara devam ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilk ve ortaokullarda eğitim alan 6-12 yaş arasındaki yetenekli öğrencilerin tespit edilmesini amaçlayan proje çerçevesinde, yetenekli öğrenciler belirleniyor ve ikinci aşamada yeniden değerlendirilmek üzere Hasan Subaşı Tesisleri'ne davet ediliyor. Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük kontrolünde, Altyapı İdari İşler Sorumlusu Mehmet Uğurlu ve Okul Taramaları Sorumlusu Sedat Öztokmak nezaretinde gerçekleştirilen taramalara altyapıdaki tüm yaş gruplarının antrenörleri de bizzat katılıyor.

"YENİ YETENEKLER GELİYOR"

Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük, seçilen yeteneklerin futbol eğitiminin sistemli ve planlı bir şekilde verilmesini sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "Kulübümüze, Türk futboluna ve milli takımlarımıza yeni yetenekler kazandırmak için tüm Antalya'yı tarıyoruz. Hem iyi bir sporcu, hem iyi bir birey, hem de ahlaklı ve sorumluluklarının bilincinde nesiller yetişmesine destek vermek istiyoruz. Çocuklarımızı önce okullarda izliyoruz. Tesislerimizde yapılacak çalışmanın ardından lisansiyer oyuncu olarak bünyemize katacağız" diye konuştu.

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Antalyaspor’dan ‘genç yetenek’ taraması
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