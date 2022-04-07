Rezan Epözdemir, gerçekleştirilen mali genel kurulun iptalinin ancak mahkeme kararı ile mümkün olabileceğini söyledi. İşte Epözdemir'in açıklamaları:

"Meclis Genel Kurulu'nda 'Spor Kulüpleri Yasası' henüz yürürlüğe girmediğinden dolayı kulüpler hala dernek statüsünde. Dolayısıyla kulüpler üzerindeki denetim ve kontrol yetkisi Sivil Toplum ile Genel Müdürlüğü'nde fakat bu denetim ve kontrol yetkisinin kapsamı dernekler kanununda ve dernekler yönetmeliğinde sayılmış. Nedir bunlar; defter kayıt ve belgelerin hukuka,kanuna ve tüzüğe uygun tutulup tutulmadığı, mali kayıtlara ilişkin bir hukuka aykırılığın olup olmadığı, genel kurulun süresinde toplatıya çağırılığ çağırılmadığı, genel kurul toplantılarının kanun ve tüzüğe uygun yapılıp yapılmadığı. Bir aykırılık tespitinde Sivil Toplum ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, yöneticilere idari para cezası keser, genel Kurulu iptal etme yetkisi kanaatimce yoktur. Dernekler kanunu 32. maddesi ve Medeni kanunun 83. maddesi de bunu net bir şekilde betimlemiştir. Genel kurulun iptali veya ihtiyadi tedbir kararı verme yetkisi Asliye Hukuk Mahkemesi'ndedir. Medeni kanunun 83. maddesine de bakarsak; Toplantı da hazır bulunan üyeler, öğrenme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde, hazır bulunmayan üyeler de her halükarda öğrenme tarihinden itibaren 3 ay içerisinde iptal davası açabilir. Bunlar ışığında, müfettişler hukuka aykırılık tespit ederse ilgililere idari para cezası uygular, eksikliklerin giderilmesini talep edebilir ancak genel kurulun iptalini isteyemez, bunu ancak mahkemeden isteyebilir. Ancak Asliye Hukuk Mahkemesi böyle bir iptal kararı verirse ancak o zaman Mali Genel Kurul iptal edilmiş olur veya tedbiren durdurulmuş olur."

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yöneticilerin de sürecin uzayıp Galatasaray'a zarar vermemesi adına konuyu mahkemeye taşımayıp, belirlenen 30 Nisan tarihinde seçimin gerçekleşmesini istediği öğrenildi.