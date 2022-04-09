Dernekler Masası iptal için mahkemeye gitti

İSTANBUL Valiliği Dernekler Masası, Galatasaray Genel Kurulu'nun iptali için dava açtı. 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart sabahı bitenbütçenin okunmaması ve diğer usulsüzlükler nedeniyle Dernekler Masası harekete geçti. Genel kurulun iptali, genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali ve kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptalini isteyen Dernekler Masası, konuyu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı. Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; Burak Elmas ve yönetimi, seçim kararını tüzüğünBurak Elmas, genel kurulun iptali istemiyle açılan davanın ardından dün yönetim kurulu üyeleri ve başkan adaylarıyla bir araya geldi. Seçim sürecinin devam ettiğini vurgulayan Elmas, şu ifadeleri kullandı: "Divan Kurulu Başkanımız Sayın Aykutalp Derkan ve heyet üyeleri,ile camiamızın ileri gelen hukukçuları ile toplantı yapılmıştır. G.Saray'ın, hukuki haklarının en iyi şekilde savunulması konusunda mutabakata varılmıştır.