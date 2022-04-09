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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Dernekler Masası iptal için mahkemeye gitti

Dernekler Masası iptal için mahkemeye gitti
İSTANBUL Valiliği Dernekler Masası, Galatasaray Genel Kurulu'nun iptali için dava açtı. 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart sabahı biten genel kurulun başında imza atan kişi sayısı ile oy kullanan kişi sayısı arasındaki farkın yarı yarıya azalması, bütçenin okunmaması ve diğer usulsüzlükler nedeniyle Dernekler Masası harekete geçti. Genel kurulun iptali, genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali ve kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptalini isteyen Dernekler Masası, konuyu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı. Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; Burak Elmas ve yönetimi, seçim kararını tüzüğün 28.1'ini maddesinden (Mali Kongre sonucundan bağımsız) dolayı aldığı için seçimin yapılmasına engel bir durum bulunmuyor.

'SEÇİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR'
Başkan Burak Elmas, genel kurulun iptali istemiyle açılan davanın ardından dün yönetim kurulu üyeleri ve başkan adaylarıyla bir araya geldi. Seçim sürecinin devam ettiğini vurgulayan Elmas, şu ifadeleri kullandı: "Divan Kurulu Başkanımız Sayın Aykutalp Derkan ve heyet üyeleri, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile camiamızın ileri gelen hukukçuları ile toplantı yapılmıştır. G.Saray'ın, hukuki haklarının en iyi şekilde savunulması konusunda mutabakata varılmıştır. Yönetim Kurulumuz tarafından 28 Mart'ta alınmış olan karar gereğince yürümekte olan seçim süreci kesintisiz devam etmektedir."

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Dernekler Masası iptal için mahkemeye gitti
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