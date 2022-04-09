Inter, Hellas Verona’yı 2 golle geçti!

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 83. dakikaya kadar forma giydi ve daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı. Bu galibiyetle ligde bir maçı eksik Inter, puanını 66 yaptı ve bu haftaki karşılaşmasını henüz oynamamış olan 67 puanlı lider Milan'ın arkasından ikinci sırada yer aldı.