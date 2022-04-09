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Giriş Tarihi: 9.4.2022 23:13 Son Güncelleme: 9.4.2022 23:13

Inter, Hellas Verona'yı 2 golle geçti!

AA
Inter, Hellas Verona’yı 2 golle geçti!

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Inter, konuk ettiği Hellas Verona'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Nicolo Barella ve Edin Dzeko kaydetti.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile orta sıralardaki Hellas Verona kozlarını paylaştı. Karşılaşmada Inter, Hellas Verona'yı 2-0 mağlup ederken, mavi-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nicolo Barella ve 30. dakikada Edin Dzeko attı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 83. dakikaya kadar forma giydi ve daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı. Bu galibiyetle ligde bir maçı eksik Inter, puanını 66 yaptı ve bu haftaki karşılaşmasını henüz oynamamış olan 67 puanlı lider Milan'ın arkasından ikinci sırada yer aldı.

Haftayı puansız kapatan Hellas Verona ise 45 puanla 9. basamakta yer buldu. Bu arada, gündüz oynanan haftanın açılış maçında Empoli ile Spezia 0-0 berabere kaldı.

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Inter, Hellas Verona'yı 2 golle geçti!
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