İtalyan basınında yer alan habere göre, "Başlıca Türk kulüpleri ile çalışan" bir Türk menajer, Perisic ile Türkiye'de bir takım adına iletişime geçti. İddiaya göre bu ihtimale ret cevabı veren Hırvat futbolcu, ekonomik olarak şartların nereye kadar gidebileceğini dahi merak etmeden kapıları bu transfere kapattı. Haberin devamında ise Perisic'in İtalyan devinde forma giymeye devam etmek istediği belirtildi.