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Giriş Tarihi: 12.4.2022 11:08 Son Güncelleme: 12.4.2022 11:16

Perisic’ten Türkiye’ye koşulsuz ret! Teklifi bile dinlemedi…

Perisic’ten Türkiye’ye koşulsuz ret! Teklifi bile dinlemedi…

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter forması giyen orta saha oyuncusu Ivan Perisic’in Türkiye’den aldığı teklifi sert bir şekilde reddettiği iddia edildi. İşte tüm detaylar…

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter forması giyen orta saha oyuncusu Ivan Perisic'in İtalyan basınında yer alan habere göre Türkiye'den teklif aldığı öğrenildi.

2015 yılında 19 milyon Euro bonservis bedeli ile Wolsburg'dan transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu Perisic, Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmadı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, "Başlıca Türk kulüpleri ile çalışan" bir Türk menajer, Perisic ile Türkiye'de bir takım adına iletişime geçti. İddiaya göre bu ihtimale ret cevabı veren Hırvat futbolcu, ekonomik olarak şartların nereye kadar gidebileceğini dahi merak etmeden kapıları bu transfere kapattı. Haberin devamında ise Perisic'in İtalyan devinde forma giymeye devam etmek istediği belirtildi.

Bu sezon Inter formasıyla 40 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki Hırvat futbolcu, 5 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

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Perisic’ten Türkiye’ye koşulsuz ret! Teklifi bile dinlemedi…
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