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Giriş Tarihi: 13.4.2022 16:14 Son Güncelleme: 13.4.2022 16:52

Son dakika haberi: TFF'den resmi açıklama! "Cüneyt Çakır'a teklif var"

Son dakika haberi: TFF’den resmi açıklama! Cüneyt Çakır’a teklif var

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Düşmez yaptığı açıklamada, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır'a bir teklif geldiğini doğruladı. İşte tüm açıklamaları...

TFF Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez, açıklamalarda bulundu.

Yeni TFF başkanının kulüplerden gelse bile 'biz' diyebilecek bir kişi olması gerektiğine dikkat çeken Ali Düşmez, "Türkiye'de futbol iklimi çok rüzgarlı, çok sıkıntılı. Bunu yadsıyamayız. Ülkede futbolun yeniden yapılanma süreci, barışın daha üst düzeye çıkması, futbolun sporun anlayışına uygun biçimde olması, içerde iyi yapılanma, dışarda Avrupa'da iyi temsil edebilmeyi sağlayabilecek, 'biz' diyebilecek, kulüpçü bile olsa 'biz' diyebilecek figürlere, insanlara ihtiyaç var" diye konuştu.

"HAKEM KONUSUNUN KAMUOYUYLA DAHA AÇIK BULUŞTURULMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Daha önce Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 13 Süper Lig hakeminin görevinden alınmasıyla ilgili de konuşan Başkanvekili Düşmez, "Yönetim kurulunda karar verildi. Benim yönetimde şahsi konuştuğum konular var. İçimizde konuştuğumuz konular var. Bu da yönetimle benim aramda. Ancak neticede bir karar verildi. O karar sonra tahkimden döndü. Süreç böyle. Türk futbolu ve TFF bu süreci yaşıyor. Ben de bundan kendimi ayrı düşünmüyorum. O yönetimin içindeki yöneticilerden biriyim. Önümüzdeki günlerde bu konunun kamuoyuyla çok daha açık şekilde buluşturulacağını, buluşturulması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"SPOR YASASININ ÇIKMASINDA TÜM SPOR KAMUOYU HEMFİKİR"

Mecliste görüşülen yeni spor yasasıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Düşmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir futbol yasası çıkması fikrinde tüm spor kamuoyu hemfikir. Ben bunu 20 yıldır biliyorum. 15 yıldır şahidim. Neticede bu yasanın çıkmasında hemfikiriz. Tartışıldı, meclise çağrıldı. Kulüplere yazılar yollandı. Bildiğim kadarıyla Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na da bir fikir soruldu. Alt liglere, herkese soruldu. Bu kanunun geçmesiyle çoğunluğun, yüzde 80 - 90'ın istediği olabiliyor mu, ben ona bakıyorum. Bu benim şahsi fikrim. Eksikleri de zaman içinde tamamlarız. Ancak bir köy derneği ile küçümsemek için söylemiyorum ama milyon dolar bütçeleri olan kulüplerin aynı dernekler yasasına göre idare edilmesinin başından beri karşısındayım. Kulüp başkanıyken de karşısındaydım, şimdi de karşısındayım. Olaya o tarafıyla bakıyorum. Eksikler var mıdır, tabii ki vardır. Mükemmel diye bir şey yoktur.

"CÜNEYT ÇAKIR İÇİN GELEN BİR TEKLİF VAR"

İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır'a bir teklif geldiğini doğrulayan Ali Düşmez, "Böyle bir talep var. Ancak henüz karar konusunda yönetimde bir şey konuşmadık. Gelen bir şey var. Ancak MHK Başkanının vereceği karara da yönetim kurulu uyacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: TFF'den resmi açıklama! "Cüneyt Çakır'a teklif var"
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