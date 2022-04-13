Son dakika haberi: TFF'den resmi açıklama! "Cüneyt Çakır'a teklif var"

"SPOR YASASININ ÇIKMASINDA TÜM SPOR KAMUOYU HEMFİKİR"

Mecliste görüşülen yeni spor yasasıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Düşmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir futbol yasası çıkması fikrinde tüm spor kamuoyu hemfikir. Ben bunu 20 yıldır biliyorum. 15 yıldır şahidim. Neticede bu yasanın çıkmasında hemfikiriz. Tartışıldı, meclise çağrıldı. Kulüplere yazılar yollandı. Bildiğim kadarıyla Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na da bir fikir soruldu. Alt liglere, herkese soruldu. Bu kanunun geçmesiyle çoğunluğun, yüzde 80 - 90'ın istediği olabiliyor mu, ben ona bakıyorum. Bu benim şahsi fikrim. Eksikleri de zaman içinde tamamlarız. Ancak bir köy derneği ile küçümsemek için söylemiyorum ama milyon dolar bütçeleri olan kulüplerin aynı dernekler yasasına göre idare edilmesinin başından beri karşısındayım. Kulüp başkanıyken de karşısındaydım, şimdi de karşısındayım. Olaya o tarafıyla bakıyorum. Eksikler var mıdır, tabii ki vardır. Mükemmel diye bir şey yoktur.