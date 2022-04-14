Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe düşerken kasayı doldurdu! İşte o rakam...
Giriş Tarihi: 14.4.2022 13:24

Göztepe düşerken kasayı doldurdu! İşte o rakam...

Göztepe düşerken kasayı doldurdu! İşte o rakam...

Spor Toto Süper Lig’de bitime 6 maç kala umut tüketip düşmenin eşiğine gelen Göztepe, henüz sezon bitmeden yıldızlarını satarak kasasını doldurdu. Türkiye’nin borçsuz ender kulüplerinden biri olan Göztepe’nin iki oyuncudan toplamda yaklaşık 5 milyon Euro gelir elde ettiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 maç kala umut tüketip düşmenin eşiğine gelen Göztepe, henüz sezon bitmeden yıldızlarını satarak kasasını doldurdu.

Önce golcüsü Cherif Ndiaye'yi Çin Halk Cumhuriyeti ekiplerinden Shangai Port'a bonservis bedeli ile gönderen sarı-kırmızılılar, orta sahası Obinna Nqobodo'yu da Amerika Birleşik Devletleri MLS takımı Cincinnati'ye uğurladı. Türkiye'nin borçsuz ender kulüplerinden biri olan Göztepe'nin iki oyuncudan toplamda yaklaşık 5 milyon Euro gelir elde ettiği bildirildi. Kalan 6 maçta iki futbolcusundan yararlanamayacak Göztepe'nin en az 3 futbolcusunu da hatrı sayılır bir bedelle satacağı kaydedildi.

8 yıl sonra başkanlıktan istifa eden Göztepe A.Ş.'nin hakim ortağı Mehmet Sepil'in kulüpteki hisselerinin tamamını da devretmeye hazırlandığı, sarı-kırmızılılarda süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat, stoper Atınç Nukan ve kaptan Halil Akbunar'ın da devir tamamlanmadan en kısa zamanda talipli kulüplere verilmesi öngürülüyor. İrfan Can için Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in Göztepe ile temasta olduğu öğrenildi. Atınç'ı eski takımı Beşiktaş'ın takibe aldığı, Halil'i de Trabzonspor'un istediği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Samsak döveci krizi! "langıdı lang lang" şarkısı Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın arasını açtı
Fiyatlar üreticide düştü markette fiyat arttı
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Yeni istihdam programının detayları belli oldu
'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL
'Moskova' vuruldu mu? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar; Yılan Adası ile bir ilişki var...
HDP’den önce siz esir aldınız
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: TOKİ müjdesi vereceğiz!
Son dakika | Önce Kinder ardından Nestle! Bakteri krizi büyüyor: Fabrikada arama yapıldı
Hay için çıksın
İBB'nin deniz taksi skandalı! 165 milyon TL maliyet 54 bin TL gelir
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe düşerken kasayı doldurdu! İşte o rakam...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA