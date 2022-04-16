İsmail Kartal: "Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek"

"MAÇ MAÇ DÜŞÜNÜP ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ"

Lider Trabzonspor ile puan farkının 11'e düşmesinin ardından şampiyonluk şanslarıyla ilgili gelen bir soruya ise İsmail Kartal, "Bizim hedefimiz maç maç düşünmek. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Bu neresi olur, bilemeyiz. Futbol bu. Maç maç düşünüp önümüze bakıyoruz" şeklinde cevap verdi.

"İLK YARIDAKİ DEĞİŞİKLİK TEMPOMUZU DÜŞÜRDÜ"

Pelkas'ın ilk yarıda sakatlanmasının ardından Szalai'nin oyuna girmesiyle ilk yarının kalan bölümünde tempolarının düştüğünü söyleyen Kartal, "Szalai hep sol bek oynamıştı, sakatlıklardan ve hastalıklardan dolayı. Gayet de iyi maçlar çıkarmıştı. Novak tam hazır olmadığı için Ferdi'yi ön tarafta denedik. Onu da ön tarafta görmek istiyorduk. Değişiklik tempomuzu düşürdü, tutmadı diyemeyiz. Futbol, bir satranç gibi. Oyuncularımı 3 ayda iyi tanıdığımız düşünüyorum. Szalai de oyuna ikinci yarı ısındı. 3 değişiklik yaptık ve Enner'i sol kanata alıp Ferdi'yi eski bölgesine aldık" ifadelerini kullandı.

"PENALTIYI ARDA KULLANACAK DİYE HABER GÖNDERDİM"

Genç oyuncu Arda Güler'in zamanla daha iyi olacağını aktaran Kartal, "Arda bizim oyuncumuz. Crespo ile penaltı Arda kullanacak diye haber gönderdim. Bu gol onun daha rahat hissetmesini sağlayacaktı, bunu yaptı. Bizi mahcup etmedi. Oynaya oynaya gelişecek. Bir gün, göreceksiniz ki ilk 11'deki yerini alacak. Önünde çok uzun bir yol var" diyerek sözlerini noktaladı.