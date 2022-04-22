Kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı Genel Kurul'un iptali dava dilekçesini inceleyen 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararı koymuş, Galatasaray Kulübü de buna itiraz etmişti.

Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu da davaya fer'i müdahil (davada taraf değil, taraf yardımcısı) olurken bugün, itiraz Çağlayan'da görüşülecek. Yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa, 30 Nisan'da seçim olmayacak.

Hakimin tedbir kararını kaldırmaması halinde Başkan Burak Elmas'ın yeni bir seçim takviminin belirlenmesi için harekete geçmesi bekleniyor. Başkan Elmas seçim için muhataplarına garanti vermişti.

MAHKEMEDEN RET ÇIKARSA SEÇİM İÇİN ELMAS'IN İSTİFASI GEREKİYOR

Mahkemede Galatasaray'ın itirazı reddedilir ve 30 Nisan'daki seçim iptal olursa Burak Elmas'ın, istifa ederek yeni bir seçim tarihi açıklayacağı ve tarihin de mayıs ya da haziran ayı olacağı öğrenildi.