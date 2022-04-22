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Giriş Tarihi: 22.4.2022 15:54 Son Güncelleme: 22.4.2022 15:57

Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Barcelona maçı sonrası...

Son dakika: UEFA’dan Galatasaray’a ceza! Barcelona maçı sonrası...

Son dakika: UEFA Disiplin Komitesi, UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı maçtaki olaylar nedeniyle Galatasaray’a ceza verdi. İki yıl içerisinde oynanacak ilk Avrupa kupası maçında, Nef Stadı'ndaki Doğu tribününden en az 3 bin koltuk boş bırakılacak.

Galatasaray'a İspanya'nın Barcelona takımıyla İstanbul'da oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle kısmi tribün kapatma ve para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, 17 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya'nın Barcelona ekibine 2-1 yenilerek organizasyona veda ettiği maçtaki olaylarla ile ilgili karar duyuruldu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) tarafından alınan karara göre, Galatasaray-Barcelona maçı sırasında sahaya nesne fırlatılan Nef Stadı'ndaki Doğu tribününden 2 yıl içerisinde oynanacak ilk Avrupa kupası maçında en az 3 bin koltuk boş bırakılacak.

UEFA, Galatasaray'a kısmi saha kapatma cezası dışında 20 bin avro da para cezası verdi.

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Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Barcelona maçı sonrası...
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