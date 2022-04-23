Galatasaray’da kaos son buldu, Aslan sandık başına gidiyor

G.Saray'da kaos şimdilik sona erdi, Aslan daha önceden belirlenen tarih olan 30 Nisan'da seçime gidecek. Mart ayında yapılan genel kurul sonrasında İstanbul Valiliği Dernekler Masası genel kurulu incelemeye alırken, üyelerden Fırat Develioğlu'nun da mahkemeye yaptığı başvuru kabul görmüş ve ihtiyati tedbir kararı sonrasında seçim askıya alınmıştı.Bu karar sonrasında sarı-kırmızılı camia, yönetimin almış olduğu 30 Nisan'daki seçim kararı için yeniden hareketlendi.İHTIYATI tedbir kararının kısmen kalkması ile birlikte başkan Burak Elmas'ın da seçimde aday olmasının önü açıldı.Daha önce Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için adaylık başvurularında bulunurken sarı-kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Başkan duruş gösterdiihtiyati tedbir kararını kaldırmasından sonra Burak Elmas'a yeniden aday olma şansı doğdu ancak Elmas, bir duruş göstererek verdiği sözden geri dönmedi. Elmas,söyleminin arkasında durarak aday olmadı. İki başkan adayı ile bir araya gelmesi barış rüzgârlarını estirdi. 30 Nisan'da G.Saray'da iki adaylı başkanlık seçiminin olacağı netleşti. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'e önemli bir görev düşüyor. Nasıl dün Burak Elmas ile bir araya geldilerse 30 Nisan'a kadar oluşacak süreçte kendi gündemlerini camiaya açıklayacaklardır ancak bu iki aday GS TV'de ya da A Spor'da veya bir başka kanalda bir araya gelerek barış rüzgârlarını devam ettirmeli, icraatları anlatmalı, sorulara da cevap vermeli.