Galatasaray’da kaos son buldu, Aslan sandık başına gidiyor
ABONE OL
10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada mart ayındaki genel kurul için konulan ihtiyati tedbir kararı kısmen kaldırıldı Bu kararla birlikte Galatasaray Spor Kulübü, yeni başkanını daha önce belirlenen tarih olan 30 Nisan'da yapılacak kongrede seçebilecek
G.Saray'da kaos şimdilik sona erdi, Aslan daha önceden belirlenen tarih olan 30 Nisan'da seçime gidecek. Mart ayında yapılan genel kurul sonrasında İstanbul Valiliği Dernekler Masası genel kurulu incelemeye alırken, üyelerden Fırat Develioğlu'nun da mahkemeye yaptığı başvuru kabul görmüş ve ihtiyati tedbir kararı sonrasında seçim askıya alınmıştı. Dün sarı-kırmızılıkulübün avukatları ve Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan İstanbul 10.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülenduruşmaya katılırken tedbirin kısmenkaldırılması kararı çıktı.
KULİSLER HAREKETLENDİ
Bu karar sonrasında sarı-kırmızılı camia, yönetimin almış olduğu 30 Nisan'daki seçim kararı için yeniden hareketlendi. Burak Elmas sonrasında kulübüyönetecek başkanını seçmek üzereG.Saray Spor Kulübü üyeleri 30 Nisan'dasandık başında olacak.
ADAYLIK ŞANSINI KULLANMADI
İHTIYATI tedbir kararının kısmen kalkması ile birlikte başkan Burak Elmas'ın da seçimde aday olmasının önü açıldı. AncakElmas bu yoldan gitmedi ve seçime girmeyeceğiniaçıkladı. Daha önce Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için adaylık başvurularında bulunurken sarı-kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamada, "Kulüp merkezimizde tüm adaylarve paydaşlarımız ile birlikte bir istişaretoplantısı yapılmış ve bu toplantıda kendileriile tüm bilgiler paylaşılmıştır. Heriki başkan adayımız ve ekiplerine başarılardileriz" ifadeleri kullanıldı.
BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Başkan duruş gösterdi Mahkemenin ihtiyati tedbir kararını kaldırmasından sonra Burak Elmas'a yeniden aday olma şansı doğdu ancak Elmas, bir duruş göstererek verdiği sözden geri dönmedi. Elmas, "İbraolmazsam başkanlık koltuğunda oturmamve G.Saray'ı mahkeme kapılarınataşımam" söyleminin arkasında durarak aday olmadı. İki başkan adayı ile bir araya gelmesi barış rüzgârlarını estirdi. 30 Nisan'da G.Saray'da iki adaylı başkanlık seçiminin olacağı netleşti. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'e önemli bir görev düşüyor. Nasıl dün Burak Elmas ile bir araya geldilerse 30 Nisan'a kadar oluşacak süreçte kendi gündemlerini camiaya açıklayacaklardır ancak bu iki aday GS TV'de ya da A Spor'da veya bir başka kanalda bir araya gelerek barış rüzgârlarını devam ettirmeli, icraatları anlatmalı, sorulara da cevap vermeli. G.Saraycamiası, bu iki başkanın Burak Elmassonrası oluşacak gündeme hakim olupolmadıklarını merak ediyor.