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Giriş Tarihi: 23.4.2022

Kartal Halil’in peşine düştü

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal Halil’in peşine düştü

Güven’in ayrılma ihtimalinin artması üzerine listedeki isimleri güncelleyen siyah-beyazlılar, G.Saray’da aradığını bulamayan Halil Dervişoğlu ile görüşmeleri başlattı

Golcü transferinde önceliği Sörloth'a veren Beşiktaş, Güven Yalçın'ın ayrılmaya yakın olması nedeniyle daha önce listesine aldığı Halil Dervişoğlu için de harekete geçti. Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da aradığı ortamı bulamayan 22 yaşındaki golcünün transferi için düğmeye basıldı. Halil'in kulübü Brentford ile de görüşmeler yapan siyah-beyazlıların, menajerliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu'yla da temasta olduğu belirtildi. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı genç oyuncu için sezon biter bitmez resmi adımların atılması bekleniyor.

GÜVEN'İN YENİ ROTASI FRANSA
Bu arada Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine karşın anlaşma sağlayamadığı Güven Yalçın, rotayı Fransa'ya çevirdi. Düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 23 yaşındaki forvetin, Nice ile görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında... 4 sezon önce Bayer Leverkusen'den transfer edilen oyuncuya ayrıca Bundesliga'dan da iki kulübün talip olduğu kaydedildi.

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Kartal Halil’in peşine düştü
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