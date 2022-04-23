Kartal Halil’in peşine düştü

Golcü transferinde önceliği Sörloth'a veren Beşiktaş, Güven Yalçın'ın ayrılmaya yakın olması nedeniyle daha önce listesine aldığı Halil Dervişoğlu için de harekete geçti. Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da aradığı ortamı bulamayan 22 yaşındaki golcünün transferi için düğmeye basıldı.Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağıBu arada Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine karşın anlaşma sağlayamadığı Güven Yalçın, rotayı Fransa'ya çevirdi.4 sezon önce Bayer Leverkusen'den transfer edilen oyuncuya ayrıca Bundesliga'dan da iki kulübün talip olduğu kaydedildi.